Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージG卓が6月12日に行われ、元Mリーガー・藤崎智（連盟）が劇的な逆転劇を演じた。第1試合のオーラス、鳴きを駆使して仕上げた強烈な跳満の破壊力に、多くのファンが驚愕した。

【映像】全然忍んでない！藤崎智、3副露から跳満アガリ

場面は第1試合の南4局。藤崎は2万9500点持ちの2着目で、トップ目は4万1700点を持つ逢川恵夢（EARTH JETS・協会）だった。点差は1万2200点。逆転には跳満ツモが現実的な条件という局面だった。

藤崎の配牌には、ドラかつ赤牌の赤5索が1枚。これだけでダブドラとなるものの、他には2筒の対子がある程度で、ソウズは1・3・赤5・7・9索とカンチャンだらけ、面子も1つもないという、完成までは時間がかかりそうな手格好だった。

しかしここから“麻雀忍者”の異名を持つ藤崎が猛烈な仕掛けを見せる。2巡目に赤5筒を引いて両面ターツができると、3巡目にはさらにドラの5索を重ねて赤2・ドラ2に。すると同巡、羽月まりえ（最高位戦）から放たれたドラの5索をすかさずポン。タンヤオ・赤2・ドラ3の跳満へと狙いを定めた。

6巡目には上家の浅井堂岐（セガサミーフェニックス・協会）の6筒をチー。さらに10巡目、浅井の切った2索もチーして3副露のテンパイを入れた。待ちは三万と2筒のシャンポン待ちで、山には残り1枚だった。

14巡目、藤崎はそのラス牌である三万を見事に引き当てた。タンヤオ・赤2・ドラ3の跳満、1万2000点のアガリとなり、劇的な大逆転トップをもぎ取った。

この大逆転劇に、コメント欄には「派手な忍者」「丸見え忍者の勝ちか」「ファイター忍者」といった声が殺到。さらに「恐ろしいなこの人」「鬼すぎる」「かっこよすぎｗ」「忍者やるやん」「陛下のお戯れ」「嬉しそうやんけ」といった多くの声が寄せられた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）