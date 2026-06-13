スギ薬局×ドトールのオトクなコラボ企画スタート。最大5％戻ってくるPayPayクーポンもらえるよ〜。《6月30日まで》

スギ薬局は2026年6月1日から30日まで、ドトールグループとのコラボ企画を開催中。

期間中、対象店舗での買い物をPayPayで支払うと最大5％戻ってくるPayPayクーポンがもらえます。

両社の買い物をオトクに楽しもう！

本キャンペーンの開催期間は、6月1日から15日までの第1弾、6月16日から30日までの第2弾の2回に分けられています。

スギ薬局での買い物をPayPayで支払った人には7月からドトールグループで使える最大3％還元のPayPayクーポンを、ドトールグループでの買い物をPayPayで支払った人には7月からスギ薬局で使える最大5％還元のPayPayクーポンを配布。

いずれも、クーポンの利用は1回限りです。

スギ薬局で支払った場合は1回の付与上限100ptでクーポン適用金額が1円以上、 ドトールグループで支払った場合は1回の付与上限200ptでクーポン適用金額が3000円以上。

対象店舗は以下の通りです。

【スギ薬局】スギ薬局、スギドラッグ、ドラッグスギ、ジャパン

【ドトールグループ】ドトールコーヒーショップ、エクセルシオールカフェ、カフェレクセル

処方せん調剤・POSAカード・商品券・タバコ（ジャパン店舗のみ）は、買い物とクーポンの両方の適用対象外です。

なお、クーポンの付与額が所定の金額に達した場合、キャンペーンが早期に終了する場合があります。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）