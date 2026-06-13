開催：2026.6.13

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 10 - 1 [レンジャーズ]

MLBの試合が13日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとレンジャーズが対戦した。

Rソックスの先発投手はソニー・グレイ、対するレンジャーズの先発投手はジャック・ライターで試合は開始した。

1回表、4番 ワイアット・ラングフォード 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 BOS 0-1 TEX

1回裏、3番 ウィルヤー・アブレイユ 6球目を打ってレフトへの犠牲フライでRソックス得点 BOS 1-1 TEX、4番 ウィルソン・コントレラス 初球を打ってセンターへのホームランでRソックス得点 BOS 2-1 TEX

5回裏、2番 セダン・ラファエラ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 BOS 3-1 TEX、3番 ウィルヤー・アブレイユ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 BOS 4-1 TEX、さらにサードが悪送球でRソックス得点 BOS 5-1 TEX、6番 ケーレブ・ダービン 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでRソックス得点 BOS 6-1 TEX

7回裏、3番 ウィルヤー・アブレイユ 7球目を打ってセンターへのホームランでRソックス得点 BOS 7-1 TEX

8回裏、2番 セダン・ラファエラ 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでRソックス得点 BOS 9-1 TEX、4番 ウィルソン・コントレラス 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 BOS 10-1 TEX

試合は10対1でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのソニー・グレイで、ここまで8勝1敗0S。負け投手はレンジャーズのジャック・ライターで、ここまで3勝6敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-13 11:06:11 更新