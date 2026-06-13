ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手は12日（日本時間13日）、本拠地アメリカンファミリー・フィールドでのフィリーズ戦に先発登板。初回に先発投手史上最速の104.5マイル（約168.1キロ）を計測した。これまでは、前回登板で自身が投じた103.7マイルが最速だった。

24歳の若き剛腕が見せる圧倒的な投球に、米メディアから驚きの声が挙がっている。

■先発史上初の104マイル台を連発

今季15試合目のマウンドに上がったミジオロウスキーは初回、先頭打者のカイル・シュワーバー外野手と対戦。初球からいきなり103.4マイルのフォーシームを2球続けると、3球目には104.0マイルを計測。先発投手として史上初の104マイル台を計測し、5球目には104.5マイル（約168.1キロ）を投じて空振り三振を奪った。

分析システム「スタットキャスト」が導入された2015年以降、先発投手最速は、6日（同7日）に自身が投じた103.7マイル。わずか7日間で大幅に記録を塗り替えた。ミジオロウスキーはこの試合「104マイル超え」を4球計測。その後も圧倒的な投球を続けて、フィリーズ打線を翻弄。最後まで勢いが衰えることはなかった。

24歳の若き剛腕はこの試合、9回95球を投げ切り1安打無四球15奪三振。100球未満の完封勝利「マダックス」も達成するなど、球界を震撼させる異次元のパフォーマンスを見せつけた。

先発投手史上最速の104.5マイル！

15奪三振の完封劇！凄すぎる……