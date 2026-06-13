５月、大阪府高槻市の自宅で、父親（当時30）が生後わずか3か月の長男へ暴行する事件が起きました。父親は育休から職場復帰を果たしたばかりのタイミングで、警察に「蓄積したストレスが限界を超え、首を絞めた後にソファへ投げつけた」と話していたということです。

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また、6月7日には滋賀県高島市で父親（当時27）が自宅で生後2か月の娘に暴行を加えた疑いで逮捕。父親は育休中で「昼寝中に泣き出して睡眠時間を邪魔されたように感じて、カッとなって殴った」と警察に話したということです。

近年、男性の育児休業取得が推進され、夫婦で子育てを担う機運が高まっています。しかし、その陰に「男性の産後うつ」という深刻な問題が潜んでいるといいます。

子ども・子育て政策全般の調査研究を行う国立成育医療研究センターの竹原健二・政策科学研究部長への取材から見えてきたのは、「妻子のために」ともがく令和の父親像と、そのSOSが見逃される社会の構造的な課題でした。

男性も「産後うつ」になる

2020年に発表された論文では、産前産後の父親の精神的不調について調べた結果が報告されており、男性が産後に精神的不調を発症する頻度は全体で10%前後でした。この数字は、女性の産後うつと大きな差はなく、男性も産後に精神的不調を訴える「産後うつ」になるということがデータから明らかになりました。

産後うつになる父親は「真面目で責任感が強い」

実は、母親も父親も産後うつを発症する背景は大きく変わらず、「生活環境の大きな変化に対し、体と心が適応しきれないこと」が要因の１つだといいます。また、夜泣きなどの対応で睡眠時間が短い上に、仕事で長時間労働を重ねることも父親の「産後うつ」につながるそうです。 竹原さんによると、男性の産後うつになりやすい人には、ある共通点があるということです。

竹原健二・政策科学研究部長：「すごく優しくて一生懸命な方なんです。仕事も子育ても頑張るし、家族のことがすごく大事で。奥さんのことが大好きで、奥さんがすごく疲れてたり一生懸命やってるのを見て、『自分はもっと頑張らなきゃ』って。辛いのに無理をして、どんどんリミッターが外れて、ある日急に体が動かなくなるようです」

母親は「20回」、父親は「0回」──見過ごされる父親のSOS

また父親の場合、母親に比べ産前産後に助産師や保健師など外部から受けられる支援が圧倒的に少ないという現実もあります。

母親は妊娠期から産後1年にかけて、妊婦健診や産後の保健師の訪問、産後ケアなどで20回前後は支援者と接する機会があります。しかし、この期間に父親が支援の対象として声をかけられる機会はほぼゼロに近いのが現状です。

「限界まで頑張り続けてしまいやすい」構造

父親も妊婦健診などに同席することが増えてきていますが、以下のような課題があると竹原さんは指摘します。

▼妊婦健診に同行しても、父親は単なる「付き添い」や「タクシードライバー」のように扱われがち

▼支援者側もまだ父親を支援の対象として見ていない。支援の仕方を教わっていない

具合が悪くなりそうでも「大丈夫ですか？休むことも大事ですよ」と声をかけられ、ブレーキをかけてもらう機会がないため、父親は限界まで頑張り続けてしまいやすい構造があると竹原さんはいいます。

“使い物にならない夫”という烙印…『社会的な期待』とのズレ

メンタルヘルスの観点からは、男性が育休を取得することは本人にとって良い影響があるとされていますが、現在の日本では「育休を取ること」自体が目標になりがちだと竹原さんは話します。

竹原健二・政策科学研究部長： 「今、社会的に父親に対して発信しているメッセージはとにかく育休を取りなさいということで、取るのが目標になっている。だから（父親が）会社で今まで一人も取ったことない育休を交渉して、上司にも頭下げてお願いして『取ったぜ』って家に意気揚々と帰ってきたら『取っただけで何満足してんの？』と妻に言われる」

「父親に育休中何をすべきか教える仕組みがない」

竹原さんによると、育休を取得した後に家事や育児をどう担い、どう家族を支えるかという教育や情報提供の仕組みが不足していて、『社会的な期待』と『実行するための支援』に大きなミスマッチが起きているといいます。

竹原健二・政策科学研究部長： 「今、（父親が）育休を取って、育休期間中の過ごし方の質の評価を奥さんにされて、働きっぷりがイマイチだと“使い物にならない夫”という烙印を押される。じゃあ、父親に対して育休期間中に何をしたらいいのかを誰か教育したり、情報を与えたりする仕組みがあるかというと、それもない。最後は父親も母親も、個人で頑張れ、家族、夫婦で頑張れというふうに責任が全部そこ（個人）に押し付けられる。だから子育てが辛いと思う人が多い」

パートナーには「減点法」ではなく「加点法」で

今まさに、パンク寸前で悩んでいる父親・母親はどうすれば良いのか。竹原さんに聞くと「自分でどうにかしなければ、と思っている時点ですでにキャパシティオーバーに陥っている」と指摘し、気持ちに余裕がない時期だからこそ、夫婦で話をするときも“ボタンの掛け違い”が起きないようにする工夫が必要だと話します。

竹原健二・政策科学研究部長：「相手ができてないことを見つける『減点法』よりも、こんなことまでやってくれて嬉しいというような『加点法』で生きてた方が絶対に楽しい。そういう視点で見るだけで意外に新しい発見が家の中で見える」

また、竹原さんは大変さの競争ではなく、お互いの頑張りを認め合うことがポイントだと話します。

竹原健二・政策科学研究部長：「どちらが大変なのかを競争するのではなく、お互い自分たちが思っていることを伝え合ったり、お互いが大事に思ってる事を理解しあって、負担を平等にする。家事・育児を完全に均等にすることを目指すのではなく、お互いが頑張ってるということがちゃんと伝わって納得できるようにすることがポイント」

社会全体で支えられる構造に…

さらに、男女問わず全員に「産後うつ」の可能性があることを理解し、子どもが生まれる前に、市区町村の子育て支援担当や分娩施設の助産師など、相談できる専門家を見つけておくことや、夫婦だけで解決しようとせず、早めに外部の支援者に介入してもらうことも重要だといいます。

男性の産後うつは、決して個人の心の問題や珍しい事例ではありません。 既存の保健事業の枠組みの中で、父親にも声をかける仕組み作りなど、社会全体で支える構造への転換が求められています。