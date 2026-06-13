今月10日(水)、デジタル教科書を正式に採用する関連法の改正案が参議院本会議で可決し、成立しました。2030年度以降に全国の学校でデジタル教科書が導入されることになります。

■教科書の新しいカタチ

学校の授業で使用される「教科書」とは、法律で定められた「教科用図書」を略したもの。文字通り"図書"と定義されていて、デジタルは含まれていませんでした。

現在、各地の学校で使用可能となっているデジタル教科書はあくまで「教科書代替教材」として教科書の内容を“そのまま”デジタル化したもので、全国の小中学校のうち英語は100％、算数・数学は約55％で導入されています。

今回の改正法成立により、デジタル教科書は正式な教科書として学校現場に導入されることになります。

小学校 2030年度から

中学校 2031年度から

高校 2032年度から

教科書は、それぞれの学年・教科ごとに

1：紙のみ

2：紙とデジタルのハイブリッド

3：デジタルのみ

の3パターンで作ることが可能となり、その中から教育委員会などが採択することになります。

■「より分かりやすく、学びやすく」

文部科学省はデジタル教科書の導入について「教科書の内容を子どもたちにとってより分かりやすく、学びやすくすること」が目的だとしています。

例えば、英語の発音を繰り返し聞いたり、理科の実験動画やアニメーションを見て理解するなど、従来の紙の教科書ではできなかった学び方が想定されています。

また、文字の拡大や音声の読み上げ機能などで学習しやすくなることで理解の促進につながるほか、実際に学力が向上したという研究もあるということです。

■増える二次元コードに歯止めを

デジタル教科書の導入には別の期待も。

近年は教育のデジタル導入が進み、教科書の中に二次元コードが採用されることが増えました。

学習内容を補足するページに容易にアクセスできる一方、その内容は文部科学省による検定の対象外で、質の保証がなされていないことが課題でした。

また、二次元コードの数も増加傾向で、教える側と学ぶ側の双方にとって負担になっているという指摘もありました。

今回の法改正により、こうしたデジタルの内容も検定の対象になることで、内容の精選が行われ、適正な分量になることが期待されているといいます。

■子どもの健康面の影響に懸念の声

一方で、タブレットを使うことで子どもの視力が低下するなど健康面の影響を懸念する声が上がっているほか、「手書き」の機会が減ることで読解力や思考力が低下し、記憶の定着にも問題が起きるなどの可能性も指摘されています。

こうした懸念に対し、文部科学省は学校関係者や医師などが参加する有識者会議で対策を検討するとしています。

今年の秋に、デジタル教科書の学年・教科ごとの導入について指針を示すとしていますが、すでに

・小学4年生以下は全ての教科で「デジタルのみ」の教科書を認めない

・小学5年生以上の国語・社会・道徳も「デジタルのみ」の教科書を認めない

・「手書き」の活動を確保する

とする方針であることがわかっています。

今回の法改正について松本文科大臣は「デジタル化自体を目的するものではない」としたうえで、学年や教科の特性にあわせたデジタル教科書の適切な導入を示していくとしています。