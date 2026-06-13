皇族の数が減っていくという“危機”に対処するため、国会では与野党による議論が続いてきた。6月11日、衆参両院の各党・会派の代表が集まる全体会議が開かれ、（1）女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ（2）旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える、という2案をいずれも「了」とした。

「全体会議で取りまとめられた『立法府の総意』は、高市早苗首相に伝えられ、今後は政府が皇室典範改正案を作成し、各党・会派に説明したのち、国会に改正案が提出される流れが想定されています。

しかし、現行の皇室典範が定める“男系男子による皇位継承”を維持する限り、次世代の皇統は悠仁さまお一人の肩にかかるという極めて深刻な状況に直面しています。今回改正案の一つの軸となった養子案は、旧宮家の15歳以上の男子を対象としていますが、世論にも反対が根強い状況もあり、果たして安定的な皇統の維持ということにつながるかは見通せません」（皇室担当記者）

そして、そもそもこの養子案には“本質的な欠陥”があるのではないかという声が、SNS上には広がっている。

《旧宮家から養子を迎えたとしても、やっぱり、男の子が絶える可能性は常にあると思うけどね。だとすると、また宮家から養子を呼んでくるの？》

《果たして国民は養子となった方の息子を天皇と認めるでしょうか。 帝王学を得る道もどこにもなく、現天皇家との接点もほとんどありません》

《もしも養子から男子が生まれなかったら、「男系男子」を養子に迎え入れた意味は成さなくて、失望する可能性もあるのではないかと思います》

前出の皇室担当記者もこう指摘する。

「女性皇族の結婚後の身分保持案については、皇室のご活動の幅を狭めないという意味でも、“意義がある”と認める向きは宮内庁内では多いのですが、養子案については、ある幹部は『とんでもない』と本音を語っていたとも聞いています。

また“養子となった男性には皇位継承権は認められないが、その子供には皇位継承権を”という発言が森英介衆院議長からありました。しかし現状、養子となった男性に男子が生まれなかった場合のことが考慮されているとはいえません。さまざまな懸案が残されたまま、『総意』としてまとめられてしまったのです。

養子縁組によって、当面のご公務の担い手の人数合わせはできるかもしれません。ただ悠仁さまの次の世代へ皇位をどう繋がれていくかという本質的な問題は、先送りされたにすぎないのです」

いずれにしても、悠仁さまと将来のご結婚相手に、大きな期待や重圧がかかることは避けられそうにもない。小手先の策ではなく、皇室の未来を守るための真剣な議論が求められている。