「なにわ男子」の長尾謙杜（23）の素行に注目が集まっている。元「E-girls」の稲垣莉生（27）とのお忍びデートが、6月12日配信のFRIDAYデジタルで報じられた。同7日配信の文春オンラインでも熱愛報道があったばかりで、長尾は2023年9月に元有名セクシー女優宅への通い愛が週刊文春に報じられている。

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デビュー5周年のアイドルグループのメンバーが短期間で熱愛をスクープされることは珍しい。そのため、旧ジャニーズ事務所時代にたびたび女性関係が報じられたアイドルグループ「NEWS」の元メンバー・手越祐也（38）と比較され、なにわ男子の他メンバーのファンなどから《令和の手越》《第二の手越》といった声が上がっているのだ。

手越は03年にNEWSのメンバーとしてデビュー。グループの中心メンバーとして長年活動したが、素行はたびたび問題に。20年の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下、女性たちを集めた酒席や交友関係が物議を醸した。同年に同事務所を退所している。

「何度撮られても、堂々とデートできるメンタルは手越以来の“大物”ですが、NEWS時代からのファンや事務所担にとっては比べられることを不快に感じる人は多い。歌唱力やライブパフォーマンスには定評があり、トーク力も高いため、バラエティー番組やサッカー関連番組などでも活躍しました。またNEWS全盛期には、山下智久と手越がグループの人気を牽引していた時代もあったため、当時を知るファンからは、《手越は良くも悪くもスター》《グループへの貢献度が違う》という声も聞かれます」（エンタメ誌編集者）

だが、長尾は14年に同事務所に入所。翌年からは関西ジャニーズジュニアとして活動し、18年には関西ジュニア内ユニットのなにわ男子のメンバーに選ばれている。

「芸能界自体は長いですが、下積みと呼ばれる期間は短い。事務所担は下積みから応援している人も多く、手越さんと長尾さんはその点で大きく異なる。『なにわ男子』のグループ担の間でも、メンバーに欠けてほしくない層と、他のメンバーやグループに示しが付かないから脱退を望む層が二極化しています」（前出の編集者）

手越のように長年にわたって擁護してくれるファンは少ないかもしれない。

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