J1EASTの鬼木監督と協議のうえ鹿島DF元砂晏翔仁ウデンバを追加選出

Jリーグは6月13日、同日にMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催する「JリーグオールスターDAZNカップ」において、J1EASTの鬼木監督と協議のうえ、元砂晏翔仁ウデンバ（もとすなあんとに）をJリーグ推薦により追加選出したと発表した。

ファンからも「マジか！？」「すげ〜」と反響を呼んでいる。

現在17歳の元砂はU-18から鹿島ユースに在籍。昨年5月には2種登録され、12月にはプロ契約が発表された。まだJリーグではプロデビューを飾ってはいないものの、昨年9月にメンバー入りも経験した。

17年ぶりの開催となる今回のオールスターはファン・サポーターの投票や特別リーグのベストイレブンの選手たち、さらにJリーグ推薦を受けた選手が出場する。怪我などにより計29選手の欠場が決まり話題となっていたなか、元砂は異例の選出となった。

SNS上では「え？」「急すぎる」「楽しみが増えました」「激アツすぎるだろ」「プロデビュー戦がオールスター戦の可能性があるのか」「うおおお激アツ」「凄いじゃん！」「彼は紛れもない将来のA代表候補」「おぉー！」「まさかのアントニ！」「まじか！」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）