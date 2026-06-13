７８歳と思えぬかっこよさ！「マセラティ」の高級車と撮影した写真を披露した。

「車という自分だけの空間が好きです」とインスタグラムを書き出したのは、女優の柏木由紀子。「そんなわたしにうれしいお声がけいただき、ＭＡＳＥＲＡＴＩ ＧＲＥＣＡＬＥ ＴＲＯＦＥＯ “Ｐｕｒｅｎｅｓｓ ｏｆ Ａｓｉａ”と作品撮りをさせていただきました」という。

「移動時間が、上質な時間を楽しむ時間に変わるようなエレガントな佇まい。イタリアらしい華やかさ、お気に入りのジュエリーをまとうような気分になる空間でした」とうっとり。

そして「いつもとは違う雰囲気のスタイリング、いかがでしょうか」とフォロワーに感想をたずねた。

上下ブラックのスーツ風コーデで、サングラスも着用。マニッシュなファッションが新鮮！フォロワーは「いつもと違うクールな感じもお似合いで素敵」「ちょっと何ですかこれ？今までの柏木さんからは想像もつかないような、めちゃくちゃクールなスタイルやないですか！！」「まるでイタリア映画のワンシーンのような雰囲気」「カッチョイイ！！さすがファッションリーダー」「ヘアースタイルもいつもと違って見えますね」「わぁ〜〜！すてき」「いつもの由紀子さんとは１８０度違いますね〜」「いつもと全然違うっ！すごくカッコイイです！」「いつもの眼鏡と雰囲気が全然違いますね！」と驚きが止まらなかった。