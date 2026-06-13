ソロになり、「キング・オブ・ポップ」と呼ばれるようになってからのマイケル・ジャクソンが、テレビメディアに出演した数は限られている。そのなかで、最も異色なのは、日本のテレビバラエティ『SMAP×SMAP』への出演だろう。その番組を放送作家として支え、小説『もう明日が待っている』（文藝春秋）でその出演までの顚末を書いた鈴木おさむさんに、身近で見たマイケルの姿を聞いた。

【画像】映画『Michael／マイケル』の場面写真を一気に見る



​鈴木おさむさん ©︎文藝春秋／石川啓次

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マイケル・ジャクソンを通らない者はいなかった

鈴木おさむの事務所には、いまもマイケル・ジャクソンのフィギュアが置かれている。箱に入った「スリラー」バージョンのフィギュアを手にして、マイケルの思い出を語り出す。

「もう、子どものころからスターですよね。『スリラー』の時には、僕はまだ小学生だったので記憶が薄いんですが、『BAD』の時には中学生になっていましたから、衝撃が大きかったんですよ。とくに、あのころの僕は、とんねるずさんですべての物事が動いていたころで、『とんねるずのみなさんのおかげです』（火曜ワイドスペシャル版PART3／1987年10月13日放送）で、ノリさん（木梨憲武）がマイケル、タカさん（石橋貴明）が“ライオネル・リチ男”を演じて、『BAD』のMVのパロディをとてつもないお金をかけて作っていたのが衝撃でした（笑）」

当時の中学生、とくに少しでも音楽に興味のある中学生にとって、マイケル・ジャクソンを通らない者はいなかった。

「僕の場合は中1くらいからカルチャー・クラブやデュラン・デュランあたりを入り口に洋楽を聴き始めて、UKロックやポップスを次々に聴いていくなかで『BAD』があったんです。たしか、日本テレビで『BAD』のミュージック・ビデオ（MV）を紹介する特番があったんですよ。『マイケル・ジャクソンの新しいMVが到着しました』と、それだけのために。それを楽しみに観た記憶が残っていますね」

1987年、名曲「BAD」のリリース後、マイケルがソロになって初のワールド・ツアー「BAD WORLD TOUR」が敢行された。その開幕地は日本。「日本テレビ開局35年・読売テレビ開局30年記念企画」として開催されたこともあり、日本テレビではマイケルのMVや細かな情報を放送していた。

同年10月25日にはその熱狂を追った『独占特番！ マイケル・ジャクソン −1440時間の全記録−』を、10月31日には9月26日の横浜公演を『Michael Jackson Japan Tour '87』として放送している。

「その後も、96年の『ヒストリー・ワールド・ツアー』は2回観ていますね。もう放送作家の仕事をしてからの話ですけど」

海外セレブの出演番組としての『SMAP×SMAP』

放送作家となった鈴木の代表的な仕事が、20年以上続いた人気番組『SMAP×SMAP』（1996〜2016年／フジテレビ系）、通称『スマスマ』だ。

90年代のアイドル冬の時代に、ドラマ・バラエティなど多彩な活動で国民的スターとなったSMAPの冠番組らしく、コントや企画もの、音楽ショーを組み合わせたバラエティだった。

それに加えて話題となったのが、豪華なゲストだった。1996年4月15日の放送1回目、メンバーが作った食事でゲストをもてなす「BISTRO SMAP」のコーナーのゲストは大女優・大原麗子を皮切りに、次々と国内外のスターが番組に登場した。

「『スマスマ』には海外のスター、ジャンルを超えてありとあらゆる人が出ていましたね。海外スターが出てくれるきっかけになったのが、キャメロン・ディアスでした（2004年8月2日放送）。番組を楽しんでくれたうえに、宣伝した映画も当たったこともあって、本国に帰ってから周りに『日本に行ったら絶対あの番組に出たほうがいいよ』と言ってくれたらしいんです」

そこからはニコラス・ケイジ、ビヨンセ、ブラッド・ピット、トム・クルーズ、スティーヴィー・ワンダー、ロバート・デ・ニーロ、ミハイル・ゴルバチョフ……ここには書ききれないほどの有名人が登場した。

間近で目にしたスターの素顔

「当時の『スマスマ』には英語を話せるスタッフが多かったんです。それで、たとえばグラミー賞があると、スタッフが和装でセレモニーに出席する。『なんだあいつらは？』と思わせておいて、アフターパーティで『実は日本のテレビ番組を作っています』と、番組のDVDを渡して、海外のレコード会社とか映画会社と交渉するという（笑）」

海外セレブが来日する際に出演する番組として定着した『スマスマ』の現場で、鈴木はさまざまなスターの姿を目撃する。

「リハーサルから全力で挑むレディー・ガガ（2011年7月11日放送）もすごかったし、エルメスのバーキンを踏んづけるジェーン・バーキン（2008年1月28日放送）はとてつもなくカッコよかった。なかでも印象に残っているのはジェイムス・ブラウン（2000年10月9日放送）ですね。スタジオに登場するなりリハーサルもなしに『もう本番だ、いくぞ！』って収録が始まっちゃった（笑）。JBは相当なインパクトでしたね」

ちなみに、SMAPのアルバム『S map 〜SMAP 014』に鈴木が作詞（鈴木収名義）した「ジャラジャラJAPAN〜for the Japanese〜」という曲が収められている。この曲にはJBがフィーチャリングしたバージョンがあるが、この番組収録後にレコーディングスタジオへ行って収められたものだという。

「あとはマドンナ（2005年12月19日／2006年1月16日放送）ですね。伝え聞いたところによると、レニー・クラヴィッツ（2001年12月17日放送）とシェリル・クロウ（2002年11月11日放送）が『スマスマ』に出ていたから出てくれた、ということらしいです。スタッフのなかでは、マドンナも出て、あとはマイケルしかいないだろう、と先の出演者を考えていました」

そして、そのマドンナの出演が、マイケル・ジャクソンが日本のテレビ番組初出演につながることになる。

空港で来日のニュースを見て、綱渡りの交渉

それは2006年の5月のことだった。

「黒木（彰一）プロデューサーから『マドンナに出演のお礼を言いに行くんだけど、おさむさんも行かない？』と誘われて、ラスベガスのライブに出向いて、羽田空港に帰ってきたんです。そうしたら空港で『マイケル・ジャクソンが来日』というニュースが流れたんです」

『マイケル・ジャクソン全記録1958-2009』（エイドリアン・グラント／ユーメイド刊）によれば、マイケル・ジャクソンは5月27日に来日してMTVジャパンのビデオ・ミュージック・アワードに出席、その後はディズニーランドやビックカメラに赴いて日本の旅を楽しんでいたという。

「『もしかしたらこれ、出演のタイミングなんじゃない？』と、黒木・春名（剛生）の両プロデューサーが探っていたら、どうやら椿山荘に泊まっているということがわかって。もしかしたら交渉する余地があるかもしれない、と」

その週の収録日は5月31日、もう時間はなかった。しかも交渉がうまくいくのか、そもそも交渉ができるのかすらわからない。なので、当然SMAPのメンバーも、ことの次第を知らない。

「出演することになったとしても、メンバーにはサプライズにしたいと思っていました。ただ、そもそも出演する可能性があるかどうかもわからない。収録当日の午前中に、ホテルの会議室でプロデューサーのふたりが交渉をしていたんですね」

交渉はまさに綱渡り。ギャランティの交渉額が1000万円を超えたとき、それはひとつの番組内で判断できる案件ではなくなっていた。

「フジテレビの上層部から『そんなにマイケルを出したいのか？』と聞かれて、プロデューサーは『出したいです。マイケルの映像をフジテレビのアーカイブに残したいし、何よりSMAPに会わせて、その時の彼らを視聴者に届けたい』と言ったそうです」

スタッフの熱意に局からもOKが出て、交渉を続け、ついに出演が決まった。そのころには、ギャランティの額面は2000万円になっていたという。

マイケルはスタジオまで本当にやってくるのか？

その渦中、砧にある収録現場では、スタッフたちがマイケルが来ることを想定した撮影の準備を行っていた。急ごしらえでできる企画は何か。思いついたのは、SMAPのメンバーとゲストがビリヤードの9ボールで対決する「玉様ビリヤード」のコーナーへの出演だった。

「SMAPの新曲『buzzer beater』を収録することになっていたので、ビリヤードと、新曲のセットでトークをしよう、と。出演が決まると、マイケルを迎えるにあたってケンタッキーのチキンと、セブンアップというジュースが必要だということになりました。ケンタッキーはすぐに準備できたのですが、日本ではセブンアップがなかなか売っていなくて、大騒ぎをしてなんとかかき集めたのを覚えています（笑）」

出演は決まったものの、マイケルがホテルを出発する時間は予定より遅れた。マイケルが来るまで、SMAPのメンバーをスタジオで待たせなければならない。しかも、本当の理由を言わずに、だ。30分、1時間……「LEDの故障」などと言い訳を作って引き留めたものの、不自然な状況に不穏な空気が現場を覆う。

「結果、普段ないようなミスやセットの故障を理由に2時間くらいメンバーを待たせているんですよ。当然、みんなイライラしますよね。でもマイケルが着くまでは何としてでも引き延ばさないといけなくて（笑）」

そのころ「マイケルは本当にやってくるのか、もし途中で帰ったりしたら……」と、気が気ではないスタッフはマイケルが乗った車を追尾していた。

「『世田谷通りに入りました！』『もうすぐ到着します！』と電話でカウントダウンコールが入ってきました。（収録する）TMCスタジオにマイケルの車が入ってきたときには、みんな並んで拍手ですよ。『ウォー！』っていう歓声が上がって（笑）。英語をしゃべれる春名プロデューサーが『今日はトークと、ビリヤードをやってください』って言ったら、マイケルは『僕はビリヤードできないよ？』って言ったらしくて……。それでトークだけになりましたけど、とにかくSMAPの前にマイケルがやってきてくれればすべてOKですから（笑）」

SMAPメンバーの顔が、全員子どもの表情に

スタジオではSMAPのメンバーが現れ、新曲「buzzer beater」の収録が再開された。ディレクターの卓に座ったマイケルは、それを眺めている。

「マイケルがいるということ自体、あまりに現実味がなくて『このマイケル、本物なのかな？』って、まだ信用できていなかったです（笑）。でも、マイケルがSMAPのダンスと歌を見ながら、指でタタタンとリズムを取るんですよね。それを見て『あ、やっぱり本物だ！』と（笑）」

その最中、「buzzer beater」の演奏が、突然止まる。メンバーがとまどう。すると突然「ビート・イット」が流れてきて、マイケルが姿を現す……。

「スタジオには、マイケルの子どもたちも同行していたんです。お父さんが登場するとなったら、彼らが『フォー！』って歓声をあげるんですよ。『パパがステージに立つときには歓声をあげる』という教育をしていたのかな……。それも含めて、マイケル・ジャクソンというスターの凄味を感じましたね」

マイケルを見た瞬間、SMAPのメンバーの表情が変わっていく……。この情景は、鈴木の小説『もう明日が待っている』（文藝春秋）に細かく描写されている。

「小説にも書きましたけど、彼らも『スマスマ』を長くやっていると、誰が来てもどんとこいだったと思うんです。でも、マイケルが来たときに、みんなそろって子どもの顔になって『マイケルだ！』という驚きの表情になった。あの顔が見たかったし、あの時の彼らの表情は忘れられないですね……」

撮影から5日後の6月5日、登場までのドキュメント、そしてSMAPとの共演までを収めた「緊急ドキュメント マイケル・ジャクソンがSMAPに内緒でスマスマに来ちゃいましたスペシャル！」が放送された。この日の平均視聴率は22.0%、瞬間最高視聴率は25.9%を記録している。

「マイケルの記憶ですか？ とにかくすごかったとしか言いようがないですよ。オーラ……というか後光が差していた。マイケルは無条件でスターなんだな、と思いました」

この『スマスマ』への出演は、マイケル・ジャクソンが日本のテレビバラエティに出演した唯一の記録である。

すずき・おさむ 1972年、千葉県生まれ。19歳で放送作家としてデビュー以降、バラエティを中心に数々の人気番組を構成する。2024年に放送作家・脚本業を引退。現在は、toC向けファンド「スタートアップファクトリー」を立ち上げ、その代表を務める。著書に妻・森三中の大島美幸さんとの結婚生活を綴った『ブスの瞳に恋してる』（マガジンハウス）『もう明日が待っている』（文藝春秋）『最後のテレビ論』（文藝春秋）『仕事の辞め方』（幻冬舎）などがある。

（一角 二朗／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）