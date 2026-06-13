佐々木朗希、5回に逆転許して降板…Wソックス打線につかまる 序盤は「非常に攻撃的な姿勢」と米記者が評価も
佐々木が5回途中で降板した(C)Getty Images
ドジャースの佐々木朗希が現地時間6月12日、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板し、5回途中で降板した。91球を投げて7安打3四球7失点4奪三振という内容だった。
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佐々木は初回二死から、アンドルー・ベニンテンディに右越えソロを浴び、先制を許した。それでも直後の2回、ドジャース打線は無死満塁からサンティアゴ・エスピナルの2点適時打で逆転し、佐々木を援護した。2回は一死から安打で出塁を許したが、後続を抑えて無失点で終えた。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のネルソン・エスピナル記者は自身のXで「弱気になってボール球を投げるのではなく、非常に攻撃的な姿勢で真っ向勝負を挑んだこと。ササキ自身がストレートに手応えを得ており、この球が毎回ホームランにされるわけではないということ」と綴り、佐々木が自身のフォーシームに手応えを得ていると見解を示した。
3回は二死からミゲル・バルガスに左前打を許したが、第1打席で一発を浴びたベニンテンディをスプリットで二ゴロに仕留めている。
4回も無失点で終えたが、5回にこの日初めての四球と、安打で無死一、二塁のピンチを招くと、サム・アントナッチに同点打を浴びてしまい、バルガスの勝ち越し適時二塁打で2−3と逆転を許した。さらに一死満塁から押し出し四球で2−4となり、マウンドを降りた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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