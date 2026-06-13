超特大弾に同僚ゲレーロJr.も「3階席だぞ」と呆然 巨人からの移籍1年目で発揮される岡本和真の“真価”に米識者も愕然「球団は補強戦略に満足している」
特大アーチで球場を興奮の坩堝とした岡本(C)Getty Images
ファンはもちろん、仲間の度肝も抜く“超特大弾”が生まれた。
現地時間6月12日に本拠地で行われたヤンキース戦で、ブルージェイズの岡本和真は「5番・三塁」で先発出場。初回の第1打席に、9試合ぶりとなる14号2ランを放った。
【動画】どこまで飛ばすんだ？米驚愕の岡本の特大アーチシーン
一振りで球場を熱狂させた。チームが1点を先制してなお2死二塁の好機で打席に入った岡本は、相手先発左腕のライアン・ウェザーズがカウント2-2から投じた6球目、87.7マイル（約141.1キロ）のスライダーを完璧にとらえた。
強く振り抜き、かち上げた打球は、ぐんぐんと飛距離を伸ばし、なんと左翼スタンド最上段の席へと飛び込む特大弾に。球場全体をドワッと沸き立つ中で、現地の中継カメラに映し出された同僚ブラディミール・ゲレーロJr.も口をあけ、信じられないといった表情で頭を抱えた。それほどにインパクト十分の一発となった。
岡本がベースを一周してベンチに戻ってからも興奮の熱は冷めなかった。頭を抱えながら見守っていたゲレーロJr.は、左翼席方向を指差しながら「おい、3階まで飛んだぞ」と言わんばかりに、岡本の腕の筋肉を称えるような仕草を披露。日本人離れしたパワーに目を丸くしていた。
無論、“超”が付くほどの特大アーチは、米ファンや識者の間でも話題沸騰。ブルージェイズの地元局『Sports Net』がXで動画を拡散すると、様々なコメントが相次いだ。同局のポッドキャスト番組でホストを務めるニック・アッシュバーン氏は「彼がメジャーにやってきた当初、圧倒的な長距離打者というよりは、オールラウンドな打者としての評価が高かった」と回想。その上で「しかし、ここまでの彼は平均以上の三塁手として活躍できているし、今日のような特大ホームランも打てる。三振が多いとはいえ、球団は補強戦略に満足しているに違いない」と絶賛した。
下馬評を覆し、「長距離砲」としてのポテンシャルを発揮している岡本。巨人から移籍1年目で“チーム2冠”とブルージェイズ打線を引っ張っている男の勢いは、ここからさらに加速していくだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]