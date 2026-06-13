◆米大リーグ ブルージェイズ―ヤンキース（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が本拠地・ヤンキース戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、１回に９試合ぶりとなる１４号２ランを放った。日本人選手のメジャー１年目では２０２２年鈴木誠也（カブス）に並ぶ７位タイとなった。

１回１点を先行してなおも２死二塁。左腕ウェザーズの内角低めのスライダーをすくいあげると打球速度１１１・４マイル（約１７９・２キロ）で左翼ポール際の５階席に飛びこむ１２８・９メートルの特大弾となった。

ロジャーズセンター最上階の５階席は、「５００レベル」と通称され、そこに到達したホームラン「５００レベル・ホームラン」は規格外のパワーを証明する一発として認知されている。ブルージェイス公式Ｘは「岡本和真が５００レベルに本塁打を打ったブルージェイズ史上１０人目の選手になった」とポストした。

地元局スポーツネットのＳ・ダビディ氏は「２０１７年５月３０日のＪ・ドナルドソン以来。（敵軍を含め）直近は２４年７月２５日のＢ・ラウ（当時レイズ、現パイレーツ）以来で、その前も１９年４月１２日でローが記録している」とポストした。

ＭＬＢ公式Ｘは、ベンチで両手を頭に口ポカ〜ン状態であ然とする同僚ゲレロの動画をアップ。岡本の１４号は味方も仰天の驚がくの飛距離だった。