トラを車で猛追する仕事があった 姫路セントラルパーク毎朝のルーティーン…『ウラマヨ』で紹介
きょう13日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜 後1：00 ※関西ローカル）は、「関西の人気スポットに密着“できるだけ”24時!!」と題して、“姫セン”として親しまれている「姫路セントラルパーク」（兵庫・姫路市）に密着する。
【画像】姫路セントラルパーク、朝6時からの飼育員スケジュール表
姫センは、関西で唯一、マイカーでのドライブスルーサファリが楽しめる。大阪市内から車で約1時間半。甲子園球場約48個分という広大な敷地を誇り、関西では2ヶ所でしか見られないチーターや、去年産まれたばかりのキリンの子どもたちなど、約150種・1000頭の動物たちが暮らしている。
ワイルド感MAXのサファリバス“冒険ライド”に乗れば、わずか数十センチの距離にトラの顔が大接近。まさに非日常でスリル満点な体験ができ、今年4月には日本初となる天井開閉型の「展望ライド」も登場した。
取材班が到着したのは朝5時45分。宿直職員が毎朝6時に行っているという園内の見回りから密着開始。猛獣が暮らす獣舎では、早朝から迫力ある重低音の鳴き声が…。開園間近の朝9時45分には、夜間は獣舎にいた猛獣たちをサファリエリアに誘導する。ゼブラ柄のオフロード車に同乗すると、驚くべき方法が明らかになる。
「このジープで後ろから追いかけていくっていうイメージですね」と語った飼育員の運転で獣舎前に到着し、柵で隔てられた安全な場所から別の職員さんが開門。トラたちは、車が走ってきた通路へと駆け出す。
車は素早く切り返して追尾。エンジンを吹かしながら急加速し、トラたちは車に負けじと狭い屋外通路を全力ダッシュし、そのままサファリエリアへと入っていく。
毎朝繰り広げられるというこのワイルドなルーティーン。その裏側には「飼育員と動物の距離を安全に保つ」という狙いがあり、あえてマニュアル車を使い、エンジンを吹かしながら運転することで、動物たちに合図を送っているという。
出演：ブラックマヨネーズ（小杉竜一、吉田敬）、アシスタント：橋本和花子カンテレアナウンサー
パネラー：飯尾和樹、ミルクボーイ（内海崇、駒場孝）
【画像】姫路セントラルパーク、朝6時からの飼育員スケジュール表
姫センは、関西で唯一、マイカーでのドライブスルーサファリが楽しめる。大阪市内から車で約1時間半。甲子園球場約48個分という広大な敷地を誇り、関西では2ヶ所でしか見られないチーターや、去年産まれたばかりのキリンの子どもたちなど、約150種・1000頭の動物たちが暮らしている。
取材班が到着したのは朝5時45分。宿直職員が毎朝6時に行っているという園内の見回りから密着開始。猛獣が暮らす獣舎では、早朝から迫力ある重低音の鳴き声が…。開園間近の朝9時45分には、夜間は獣舎にいた猛獣たちをサファリエリアに誘導する。ゼブラ柄のオフロード車に同乗すると、驚くべき方法が明らかになる。
「このジープで後ろから追いかけていくっていうイメージですね」と語った飼育員の運転で獣舎前に到着し、柵で隔てられた安全な場所から別の職員さんが開門。トラたちは、車が走ってきた通路へと駆け出す。
車は素早く切り返して追尾。エンジンを吹かしながら急加速し、トラたちは車に負けじと狭い屋外通路を全力ダッシュし、そのままサファリエリアへと入っていく。
毎朝繰り広げられるというこのワイルドなルーティーン。その裏側には「飼育員と動物の距離を安全に保つ」という狙いがあり、あえてマニュアル車を使い、エンジンを吹かしながら運転することで、動物たちに合図を送っているという。
出演：ブラックマヨネーズ（小杉竜一、吉田敬）、アシスタント：橋本和花子カンテレアナウンサー
パネラー：飯尾和樹、ミルクボーイ（内海崇、駒場孝）