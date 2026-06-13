「お金は用意したよ」高収入でイケメンな彼♡ しかし、スマホ通知をきっかけに【最低な裏切り】が発覚して...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！誰もが羨むようなハイスペック彼氏との幸せな毎日。しかしある日、何気なく目にしたスマホの通知をきっかけに、事態は一変します。彼が隠していた恐ろしい秘密と、予想外の展開とは一体…？

私には、高収入でイケメンな、誰もが羨むような自慢の彼氏がいました。やさしくて気配りもできる彼との交際は、まるで夢のような毎日。

私は心から満たされ「このまま結婚するのかな」と淡い期待まで抱いていました。

そんなある日、彼のスマホ画面にふと目をやると、見知らぬ女性からメッセージ通知が届いていたのです。

そこには「次いつ会える？お金は用意したよ」という、あまりにも不自然な言葉が表示されていました。信じたい気持ちとは裏腹に、胸の奥に嫌な予感が広がっていきました。