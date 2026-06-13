「お金は用意したよ」高収入でイケメンな彼♡ しかし、スマホ通知をきっかけに【最低な裏切り】が発覚して...！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！誰もが羨むようなハイスペック彼氏との幸せな毎日。しかしある日、何気なく目にしたスマホの通知をきっかけに、事態は一変します。彼が隠していた恐ろしい秘密と、予想外の展開とは一体…？
誰もが羨むイケメン彼氏♡
私には、高収入でイケメンな、誰もが羨むような自慢の彼氏がいました。やさしくて気配りもできる彼との交際は、まるで夢のような毎日。
私は心から満たされ「このまま結婚するのかな」と淡い期待まで抱いていました。
そんなある日、彼のスマホ画面にふと目をやると、見知らぬ女性からメッセージ通知が届いていたのです。
そこには「次いつ会える？お金は用意したよ」という、あまりにも不自然な言葉が表示されていました。信じたい気持ちとは裏腹に、胸の奥に嫌な予感が広がっていきました。
裏アカウントで発覚した彼の正体に絶句…
見間違いであってほしいと思いながらも、不安を拭いきれなかった私は、彼について調べることにしました。すると、彼がひそかに使っているSNSの裏アカウントを見つけてしまったのです。震える手で投稿を確認すると、そこには複数の女性と写る彼の姿が。
私の知らない彼の恐ろしい本性でした。彼は複数の女性に甘い言葉をかけ、結婚をちらつかせながら高額な金品を貢がせていたのです。
さらに裏では、彼女たちの容姿や性格をひどい言葉で笑い、完全に“金づる”扱いしていました。私に見せていた誠実な姿がすべて嘘だったと知り、頭が真っ白になりました。
そしてこのあと、主人公は反撃を開始します…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部