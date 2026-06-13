コロンバンの夏限定スイーツ登場！ひんやり冷菓と爽やかロールケーキを満喫

暑さが本格化する季節にぴったりのスイーツが、コロンバンから期間限定で登場します。2026年6月18日（木）より、「夏を潤すひんやりスイーツ～涼やかミルク仕立て～」をテーマにした新作冷菓とロールケーキを販売。ミルクのやさしいコクとフルーツやコーヒーの豊かな風味が調和した、見た目にも爽やかなラインアップが揃いました。夏のティータイムや自分へのご褒美にぴったりな限定スイーツをご紹介します。

夏に味わいたい新作冷菓3種

カフェオレゼリー

価格：756円（税込）

甘さ控えめのカフェオレゼリーの中に、ほろ苦いコーヒーキューブゼリーを閉じ込めた大人向けデザート。

クラッシュ氷をイメージしたゼリーを重ね、なめらかなバニラクリームとふんわり生クリームをトッピングしています。コーヒーの深いコクと異なる食感が楽しめる一品です。

パルフェトロピック

価格：756円（税込）

レモンとライムの爽やかな酸味が広がるシトラスムースと、コクのあるムースフロマージュを重ねたパフェ風デザート。

オレンジ、マンゴー、パイナップルを彩り豊かに盛り付け、ライムチップを添えています。暑い日でもさっぱり味わえる夏らしいスイーツです。

パルフェフレーズ

価格：756円（税込）

苺好きにはたまらない、苺尽くしのパフェ風デザート。

苺ムースをベースに、苺ソースやシャンティークリーム、クラッシュゼリーを重ね、トップにはフレッシュ苺を華やかに飾りました。甘酸っぱい苺の魅力を存分に堪能できます。

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フルーツたっぷりの爽やかロールケーキ

ヨーグルトフルーツロール

価格：1,593円（税込）

長さ約12cmのロールケーキは、夏にぴったりの爽やかな味わい。バニラ香るふんわりスポンジで、ヨーグルト風味のシャンティークリームと4種類のフルーツを包み込みました。

使用されているフルーツは、キウイゼリー、オレンジ、ポワール、黄桃の4種類。フルーツのみずみずしさと軽やかなクリームが絶妙にマッチし、食後のデザートや手土産にもおすすめです。

見た目も華やかで、夏の集まりを彩るスイーツとしても活躍してくれそうです。

販売期間と取扱店舗

販売期間は2026年6月18日（木）～9月2日（水）までの期間限定です。

販売店舗：コロンバン原宿サロン／原宿スイーツ／東京駅 グランスタ店／京王新宿サロン／池袋東武店／イオン成田店／イオン幕張新都心店／アトレ松戸店

＊店舗により、商品のお取り扱いや販売期間が変更となる場合がございます。

ひんやりスイーツで夏を楽しもう

コロンバンの夏限定スイーツは、コーヒーやシトラス、苺、フルーツなど、それぞれ異なる魅力を楽しめるラインアップが揃っています。

ミルクのまろやかなコクと素材のおいしさが引き立つデザートは、暑い季節のリフレッシュにもぴったり♡

期間限定だからこそ味わえる特別なスイーツを、ぜひこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。見た目も涼やかなご褒美スイーツで、心地よい夏時間を楽しんでください。