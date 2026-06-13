箕輪厚介、独自の価値観…生きる意味は「100年間の思い出づくり」 週刊誌報道にも言及
編集者・実業家の箕輪厚介氏が、12日に配信されたABEMA『東出昌大の野営デトックス』#6に出演。「生きること」をテーマにしたトークの中で、自身の人生観や過去の経験について語った。
【写真】東出昌大「人を蹴落としたり誹謗中傷とか…」
同番組は、5年前から山奥で暮らす俳優の東出昌大が、芸能人ゲストを自身の野営地に招き、ともに1泊2日の野営生活を送るドキュメンタリー。今回のABEMAオリジナルエピソードには、箕輪氏と戦場カメラマンの渡部陽一氏が出演した。
1日目の夜、一行は鹿肉カレーを囲んで交流。翌朝には東出が鹿猟に向かい、自然の中で生きることや人間社会について語る場面も放送された。
その後、東出、箕輪氏、渡部氏がコーヒーを飲みながら人生について語り合う中、渡部氏は「世界中の戦場で出会ってきたたくさんの方々が口にしていた『やりたいことをやれること』。自由にやりたいことをやれること。これこそ『生きる』そのものだと感じています」とコメント。戦地取材を通じて感じてきた思いを明かした。
一方、箕輪氏は「生きるってなんだろう」という問いに対し、「僕は“100年間の思い出づくり”っていう風にしたんですよね」と独自の価値観を披露。「思い出づくりだと思うと、めちゃめちゃつらいこととか、それこそ週刊誌に色々書かれて悲しい思いをしたとかも、その瞬間はめっちゃ大変でも、“思い出だったな”って」と振り返り、過去の苦い経験も人生の一部として受け止めていることを明かした。
番組では東出も、自身の山暮らしや狩猟を通じて得た死生観について語り、「生き物を殺して食べているので、残酷なんですけど…。飯を食うっていうこととか“正常な残酷さ”をもう一回教えてくれる」とコメント。また、「人間社会の残酷さって全然違う種類の残酷さ。人を蹴落としたり貶めたり、誹謗中傷とか」と語り、現代社会への思いを口にした。
大自然の中で交わされた3人の対話は、「生きること」や「幸せとは何か」をそれぞれの立場から見つめ直す濃密な時間となった。
【写真】東出昌大「人を蹴落としたり誹謗中傷とか…」
同番組は、5年前から山奥で暮らす俳優の東出昌大が、芸能人ゲストを自身の野営地に招き、ともに1泊2日の野営生活を送るドキュメンタリー。今回のABEMAオリジナルエピソードには、箕輪氏と戦場カメラマンの渡部陽一氏が出演した。
その後、東出、箕輪氏、渡部氏がコーヒーを飲みながら人生について語り合う中、渡部氏は「世界中の戦場で出会ってきたたくさんの方々が口にしていた『やりたいことをやれること』。自由にやりたいことをやれること。これこそ『生きる』そのものだと感じています」とコメント。戦地取材を通じて感じてきた思いを明かした。
一方、箕輪氏は「生きるってなんだろう」という問いに対し、「僕は“100年間の思い出づくり”っていう風にしたんですよね」と独自の価値観を披露。「思い出づくりだと思うと、めちゃめちゃつらいこととか、それこそ週刊誌に色々書かれて悲しい思いをしたとかも、その瞬間はめっちゃ大変でも、“思い出だったな”って」と振り返り、過去の苦い経験も人生の一部として受け止めていることを明かした。
番組では東出も、自身の山暮らしや狩猟を通じて得た死生観について語り、「生き物を殺して食べているので、残酷なんですけど…。飯を食うっていうこととか“正常な残酷さ”をもう一回教えてくれる」とコメント。また、「人間社会の残酷さって全然違う種類の残酷さ。人を蹴落としたり貶めたり、誹謗中傷とか」と語り、現代社会への思いを口にした。
大自然の中で交わされた3人の対話は、「生きること」や「幸せとは何か」をそれぞれの立場から見つめ直す濃密な時間となった。