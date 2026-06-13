お風呂でくつろぐ姿がキュート！ 2026年6月発売「お茶犬 お風呂でゆったり！アクリルカラビナ」全7種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、アイピーフォーの「お茶犬 お風呂でゆったり！アクリルカラビナ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
アイピーフォーから2026年6月に発売される「お茶犬 お風呂でゆったり！アクリルカラビナ」（税込400円）。全7種のラインアップとなっています。
お茶犬 お風呂でゆったり！アクリルカラビナ
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全7種
・リョク
・ハナ
・チャイ
・アール
・ロン
・カフェ
・ムハ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「お茶犬 お風呂でゆったり！アクリルカラビナ」が見逃せない！
アイピーフォーから2026年6月に発売される「お茶犬 お風呂でゆったり！アクリルカラビナ」（税込400円）。全7種のラインアップとなっています。
お風呂でくつろぐ姿がキュートなアクリルカラビナ本アイテムは、お茶犬たちがお風呂に入ってのんびりとくつろいでいる姿をデザインしたアクリルカラビナです。浴槽や頭にのせたタオルなど、お風呂ならではのモチーフが細かく表現されています。実用的なカラビナ仕様になっているため、バッグやポーチなど好きな場所に取り付けて一緒にお出かけを楽しめるのが魅力です。
詳細情報▼商品名
お茶犬 お風呂でゆったり！アクリルカラビナ
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全7種
・リョク
・ハナ
・チャイ
・アール
・ロン
・カフェ
・ムハ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)