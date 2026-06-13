「めちゃめちゃ可愛い」人気女子アナの代表ユニ姿に脚光！「似合ってます」Ｗ杯現地取材「勝利の女神になって下さい」
フジテレビ系「めざましテレビ」の公式インスタグラムが６月13日に更新。北中米Ｗ杯を取材中の人気アナウンサー原田葵さんが登場した。
「原田です アメリカに来て１週間が経ち、Ｗ杯が開幕しました」と報告。「ダラスのスポーツバーに通りかかった際、店内でメキシコvs南アフリカを見ている人たちで大盛り上がりの様子を見て、月曜日の日本戦がますます楽しみになりました」と綴る。
日本代表のユニホームに身を包んだ原田さんの写真などが公開されたこの投稿には、以下のようなコメントが寄せられた。
「あおいちゃん可愛すぎる」
「葵さん キュン可愛い」
「葵さん超絶可愛い」
「めちゃめちゃ可愛い」
「ユニホーム姿も良いですね〜」
「代表ユニフォームめっちゃ似合ってます」
「勝利の女神になって下さい」
「日本戦は是非勝利の女神になってください」
「日本で応援するぞー頑張れ日本」
森保一監督が率いる日本代表は、日本時間で15日の５時にグループステージＦ組初戦で、オランダ代表と対戦する。原田さんは「引き続き、しっかり取材していきます」と記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「超絶可愛い」日本代表ユニ姿の原田葵さん「可愛すぎる」
「原田です アメリカに来て１週間が経ち、Ｗ杯が開幕しました」と報告。「ダラスのスポーツバーに通りかかった際、店内でメキシコvs南アフリカを見ている人たちで大盛り上がりの様子を見て、月曜日の日本戦がますます楽しみになりました」と綴る。
日本代表のユニホームに身を包んだ原田さんの写真などが公開されたこの投稿には、以下のようなコメントが寄せられた。
「あおいちゃん可愛すぎる」
「葵さん キュン可愛い」
「葵さん超絶可愛い」
「めちゃめちゃ可愛い」
「ユニホーム姿も良いですね〜」
「代表ユニフォームめっちゃ似合ってます」
「勝利の女神になって下さい」
「日本戦は是非勝利の女神になってください」
「日本で応援するぞー頑張れ日本」
森保一監督が率いる日本代表は、日本時間で15日の５時にグループステージＦ組初戦で、オランダ代表と対戦する。原田さんは「引き続き、しっかり取材していきます」と記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「超絶可愛い」日本代表ユニ姿の原田葵さん「可愛すぎる」