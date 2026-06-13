新潟市に本社を置くサトウ食品は12日、2026年4月期（2025年5月～2026年4月）の連結決算を発表しました。

2026年4月期の決算を発表したサトウ食品。



売上高は517億7500万円（前年同期比11.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は28億円（同43.7%増）と、主要な利益指標がそろって大幅な伸びを記録しました。



営業利益は33億3600万円（前年同期比23.7%増）、経常利益は35億8900万円（同21.9%増）となりました。売上増加が原材料費・物流費の高騰を吸収したことに加え、減価償却の進行により償却費負担が軽減したことが利益を押し上げました。また、保有していた三菱食品株式を株式公開買付け（TOB）に応じて売却し、特別利益5億4600万円が発生したことも純利益の大幅増に寄与しました。

包装米飯製品の売上高は328億7100万円（前年同期比12.3%増）。消費者の「タイパ（タイムパフォーマンス）志向」の高まりを背景に、パックごはんの日常食化が進んだことが要因です。包装餅製品はコメ価格高騰に伴う代替需要が追い風となり、188億8200万円（同9.9%増）と計画を上回りました。

期末配当は1株当たり75円（普通配当のみ）とし、年間配当金総額は3億7800万円となりました。次期（2027年4月期）の業績予想については、地政学リスクやエネルギー価格の高止まり、原材料価格の高騰など先行き不透明な状況を理由に「未定」としています。定時株主総会は2026年7月22日に開催予定です。



なお、生産能力強化に向けて建設中の「聖籠ファクトリー第二工場」（新潟県）は2026年12月の稼働開始を予定しています。