「ホワイトソックス−ドジャース」（１２日、シカゴ）

ホワイトソックスが五回に一挙７点のビッグイニングを作って逆転に成功。負傷者リスト入りしている村上宗隆内野手がベンチから身を乗り出して鼓舞し、大興奮の猛攻撃となった。

ドジャースの佐々木に序盤４イニングを１得点に抑え込まれていたホワイトソックス打線。だが先頭のピーターズが四球を奪うと、一気に流れが変わった。ロモ、アントナッチの連打で一気に試合を振り出しに戻すと、バルガスが右越えの適時二塁打を放って逆転に成功した。

なおも無死二、三塁からベニンテンディは三振に倒れたが、Ｃ・モンゴメリーが四球を選んで満塁。さらにＢ・モンゴメリーも冷静にボールを見極めて押し出し四球をもぎ取った。

ここで佐々木をＫＯすると、マイドロスが２点タイムリーを放って一挙５点のビッグイニング。さらにピーターズも右中間へ２点二塁打を放ち、打者一巡の猛攻で７得点。村上も身を乗り出して絶叫し、本拠地は大興奮に包まれた。

ホワイトソックスは直近３年連続で１００敗を喫していたが、今季は村上の加入や若手選手の成長もあって激変のチームに。ア・リーグ中地区で首位に立っており、その勢いを象徴するかのようなビッグイニング。ワールドシリーズ連覇中の王者を一気にのみ込んだ。