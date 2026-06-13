第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の出場４９校を決める地方大会が１３日、全国のトップを切って沖縄で開幕した。沖縄セルラースタジアム那覇では開会式が行われ、涼しい曇り空の下、選手たちが堂々と行進した。

昨夏の甲子園を制した沖縄尚学は、優勝投手になったサウスポーの末吉良丞投手（３年）が背番号１０、昨夏は２番手だった右腕・新垣有絃（ゆいと）投手（３年）がエースナンバーを背負い、ラストサマーに臨む。

比嘉公也監督は末吉の現状に「４月以降、ちょっと肘のコンディション不良が続いた。７月にならないと多分、投げられないと思う」と説明。「その間ずっと投げていたのが新垣なので、必然的に」と右腕に背番号１を託した理由を明かした。

開会式を終えた末吉は「コンディション不良もあって、当然の結果だなとは思ってます。自分的には『行け』と言われれば、いつでも行く準備はしているんで」と現状を説明。２日前から打撃練習を再開し、「当たれば飛びます」とＤＨでも貢献したいとの意向だ。

「まずは全員で、目の前の一戦一戦をしっかり勝ち切って、最終的にまずは甲子園出場を目指してやっていきたいと思います」と勝負の夏に気合をにじませた。（加藤 弘士）