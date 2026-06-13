【梅雨だるを吹き飛ばすさっぱり味】夏のヘビロテ確定『なすと鶏胸の梅しょうが焼き』

今が旬のなすと鶏胸肉を組み合わせた、箸が止まらない「梅しょうが焼き」のレシピをご紹介します。しょうがのさわやかな辛みに梅の酸味が絶妙にからみあい、濃厚なのに後味はさっぱり。この味わいは梅雨ダルを吹き飛ばし、この夏のヘビロテ確定です！

『なすと鶏胸肉の梅しょうが焼き』のレシピ

材料（2人分）

なす……3個（約240ɡ）

鶏胸肉（大）……1枚（約250ɡ）

〈梅しょうがだれ〉

梅干し（塩分9％のもの）……1個（正味約10ɡ）

しょうがのすりおろし…… 1/2かけ分（約5ɡ）

しょうゆ……大さじ1と1/2

みりん……大さじ1

酒……大さじ1

塩……少々

こしょう……少々

小麦粉……大さじ2

サラダ油……大さじ2

作り方

【1】なすはへたを切り、幅1cmの斜め切りにする。梅しょうがだれの梅干しは種を除いて包丁でたたき、残りの材料と混ぜる。鶏肉は縦半分に切ってから、幅1.5cmのそぎ切りにし、塩、こしょうをふって小麦粉をまぶす。

【2】フライパンにサラダ油小さじ2を中火で熱し、鶏肉を入れて1分30秒ほど焼く。上下を返してサラダ油大さじ1と1/3をたし、鶏肉を端に寄せる。あいたところになすを入れ、なすを返しながら、しんなりするまで2分ほど焼く。梅しょうがだれを加えて強めの中火にし、全体に煮からめる。

なすはたれをからめる前にしっかり焼いてくださいね。このひと手間でたれをよく吸って、からむようになるんです。

堤 人美ツツミ ヒトミ 料理家 出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ2026年6月17日号』より）