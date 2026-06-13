井上咲楽「今日の試作」料理中の様子公開で反響「いろんな組み合わせができそう」「完成が楽しみ」
【モデルプレス＝2026/06/13】タレントの井上咲楽が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。試作中の料理を公開した。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「完成が楽しみ」試作中のポトフ公開
5月4日の投稿で「料理本、3冊目を発売することになりました！」と報告し、試作料理を公開してきた井上。この日も「今日の試作〜」と記し、料理を試作しているキッチンの様子や大きな野菜がゴロッと入ったポトフを披露している。「試作味見ご飯」と添えた写真には、器に盛り付けたポトフ、刻んだきゅうりをたっぷりとのせた豆腐、カットしたトマト、マーマレード、からしなどが並んでおり、試作に一生懸命に取り組む様子がうかがえる食卓となっている。
この投稿に、ファンからは「いろんな組み合わせができそう」「すでに美味しそう」「完成が楽しみ」「汁椀に入ってるの何だろう？」「ヘルシーな料理ばかり」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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◆井上咲楽、試作中の料理披露
5月4日の投稿で「料理本、3冊目を発売することになりました！」と報告し、試作料理を公開してきた井上。この日も「今日の試作〜」と記し、料理を試作しているキッチンの様子や大きな野菜がゴロッと入ったポトフを披露している。「試作味見ご飯」と添えた写真には、器に盛り付けたポトフ、刻んだきゅうりをたっぷりとのせた豆腐、カットしたトマト、マーマレード、からしなどが並んでおり、試作に一生懸命に取り組む様子がうかがえる食卓となっている。
◆井上咲楽の投稿に「いろんな組み合わせができそう」の声
この投稿に、ファンからは「いろんな組み合わせができそう」「すでに美味しそう」「完成が楽しみ」「汁椀に入ってるの何だろう？」「ヘルシーな料理ばかり」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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