順序性の学び&手先のコントロールに繋がる「S字フックかけ」や「ピッチャーでうつす」の遊び方とは

S字フックかけ

推奨年齢 1歳半～

S字フックをかけるものは、ホルダーやドアノブなど何でもかまいません。色やサイズの違うS字フックを用意すると、より楽しめます。

この力が伸びる！

意識して身体を動かすことで、手先のコントロールにつながっていきます。下へつなげていくと、順序性を学ぶこともできます。

あそぶときのポイント

うまくかけられたときに、「かけられたね」と声がけすると、子どもは「これがかけるということなんだ」と理解できます。

用意するもの

・S字フック 5本程度 ・ラップホルダー ピッチャーでうつす

推奨年齢 3歳～

小さいピッチャーを2個用意し、一方に豆を入れてあけうつしをします。豆がこぼれても、子どもが自分でこぼしたことに気づき、集めることができます。写真では撮影のために豆を多く入れていますが、家庭で行うさいは豆の量を減らしてください。

この力が伸びる！

まちがいの自己訂正や観察力を養い、自分でお茶や牛乳をそそいで飲むといった、子どもの自立にもつながっていきます。

あそぶときのポイント

水をそそぐ経験をまだしていない子どもには最高の活動ですが、自分で水をそそぐことが十分にできる子どもには必要ありません。

用意するもの

・ガラス製もしくは陶器のピッチャー2個 ・豆 ・トレイ

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子