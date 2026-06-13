ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１２日（日本時間１３日）、１次リーグが行われ、Ｂ組の開催国カナダ（世界ランキング３０位）はボスニア・ヘルツェゴビナ（同６４位）と引き分けた。

（世界ランキングは６月１１日時点）

カナダ１―１ボスニア・ヘルツェゴビナ

開催国カナダが３度目出場のＷ杯で初の勝ち点を獲得した。序盤から主導権を握り、１点を追う７８分に途中出場のラリンがゴールを決めた。ボスニア・ヘルツェゴビナは２１分にＣＫからルキッチのゴールで先制し、その後もカウンターを狙ったが追加点を奪えなかった。

「結果には満足」

２０１４年のブラジル大会以来２度目の出場となったボスニア・ヘルツェゴビナは、少ないチャンスを生かして先制するもドロー。２１分、ＣＫから１メートル９０のルキッチが頭で決めた。その後は押し込まれる時間が長く、後半に追いつかれたものの、ベテランの主将コラシナツらが体を張って守り、勝ち点１をつかんだ。欧州予選のプレーオフではイタリアをＰＫ戦の末に退けた勝負強さは健在で、バルバレス監督は「チームは（この日）消極的でチャンスを生かせなかったが、結果には満足している」とうなずいた。