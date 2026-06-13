開催：2026.6.13

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 3 - 8 [マーリンズ]

MLBの試合が13日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとマーリンズが対戦した。

パイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフト、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。

3回裏、9番 ジャレド・トリオロ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 1-0 MIA

5回表、2番 オット・ロペス 6球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでマーリンズ得点 PIT 1-1 MIA、3番 カイル・ストワーズ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 PIT 1-2 MIA

5回裏、7番 エンディ・ロドリゲス 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 2-2 MIA

7回表、4番 イグゼイビアー・エドワーズ 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでマーリンズ得点 PIT 2-3 MIA、5番 エリベルト・エルナンデス 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 PIT 2-4 MIA、6番 オーウェン・ケイシー 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 PIT 2-6 MIA

8回表、1番 リアム・ヒックス 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 PIT 2-8 MIA

8回裏、2番 ブランドン・ロー 2球目を打ってセンターへのホームランでパイレーツ得点 PIT 3-8 MIA

試合は3対8でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのサンディ・アルカンタラで、ここまで6勝4敗0S。負け投手はパイレーツのウィルバー・ドーテルで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-13 10:28:06 更新