制限時間の中で、決まった食べ物をどれだけたくさん食べることができるのか――。桁外れの健啖家が集まって、各々の自慢の胃袋を競い合うのが、フードバトルだ。

【デ、デカすぎる…】串カツしろたやの名物メニュー「ジャイアント串」を写真で見る

いまから四半世紀ほど前の2000年前後。テレビ東京系列『TVチャンピオン』の企画「大食い選手権」や、TBS系列で放送された『フードバトルクラブ』などが人気を博し、フードバトルはちょっとしたブームを呼んだ。



ジャイアント白田さん ©︎鼠入昌史

その中で、小林尊とともにトップランカーだったのが、ジャイアント白田こと白田信幸だ。2007年にフードファイターとしては引退し、現在は「串カツしろたや」の経営やバラエティ番組への出演などの活動を行っている。

ときに“食べられないキャラ”などとしてイジられることもある白田だが、往年の実績は色褪せない。フードバトルの舞台裏で、ジャイアント白田は何を考えながら戦っていたのだろうか。（全2回の1回目／つづきを読む）

◆◆◆

がむしゃらに食べるだけでは勝てない

傍から見れば、ただただ大量に食べ続けているだけに見えるフードバトル。しかし、その実はかなり戦略的なゲームだったと、白田は言う。

「もちろんね、あまり好きじゃない食べ物もあるし、脂っこければ胃もたれすることもある。でも、それは勝負の中では関係のないことですから。まったく考えたこともありません。好きな食べ物だったら、試合前にちょっとテンションが上がるくらいです（笑）。始まっちゃえば、それも関係ない。

食材の固さとか噛みやすさ、何回咀嚼したら良い感じに飲み込めるのか。最初はそういうことを頭の中で整理していました」

同じステーキでも、肉の固さや脂身の量など、特徴はそれぞれ。それを把握し、どのように食べていくのかを考えていくのが第一歩なのだ。

思った以上に食べにくい場合は、水で流し込むから水分量が増える。相手のレベルを見積もるのも戦略上のポイントだ。ペースを上げる必要があるなら、噛む回数を減らすか、水を増やすか。

「食材や相手のレベルを考えると、ここはそんなに頑張る必要なく楽に勝てるなとか、そういうのも考えますね。テレビ的にある程度良い記録を作ることも意識しますが、連戦だったらその先も考えて戦ってゆく。

ただ食べれば良いわけじゃないところが、難しさというか、面白さだと思います」

どんな食べ物でも言い訳はできない

10kgを超える胃袋を持ちながら、これほどの戦略家。白田と同じほどの大食漢であっても、その戦略の前に敗れ去ったフードファイターもいたことだろう。

「実力はすごいあるんだけど、経験不足でポテンシャルを発揮できない選手もいますからね。試合が終わってから、もっと食べられたとか、この食材じゃなかったら食べられたとか言っていたり。

でもそんなことを言っても何にもならない。今後に生かして、もっと食べられるようにするにはどうするかを考えていかないとね」

フードバトルで食べる料理には、熱いものもあるし冷たいものもある。甘いものも、辛いものもある。好き嫌いはもちろん何の言い訳にもならない。猫舌だから熱い料理は食べられない、などというのも、勝負の前ではまったく無意味。それが、フードバトルの世界だ。

白田も、もちろん熱かろうが冷たかろうが辛かろうが、それぞれの料理に合わせた工夫をしながら、当たり前のように食べ進めていった。

「変な言い方をすると、粘膜が火傷で炎症反応を起こす温度って一緒じゃないですか。だから、熱くてどうのなんてことは考えたこともありません。熱いラーメンだったら、先にちょっと水分を口の中に含んでおけば、なんとでもなります。

辛いものもガマンするだけです。辛さは痛みですけど、実際に傷ついて痛いわけじゃない。やせ我慢かもしれないですけど、そう思えばいけるものです（笑）」

実は最も難しいのは、冷たい食べ物だとか。冷たいものを大量に食べ続けると、内臓が冷えてしまい、体の震えが止まらなくなるのだ。深部体温の低下というヤツで、放っておくと低体温症にもなりかねない。

対策は、暖かい飲み物を飲むこと。食べる途中に温泉に入って体を温めていた女性もいたという。

相手のペースを乱すための駆け引きも

ペース配分も、勝負の決め手。決勝戦のようなトップクラス同士の試合になると、胃の容量はほとんど五分と五分になる。そうなると、ペース配分や食べ方といった戦略が勝負を分けることになるのだ。

白田にとって引退前最後の大会も、まさにそうした戦いだった。

「そのときは正直ちょっと調整不足で、胃の容量からしたらヘタしたら負けてるくらいのコンディションだったんです。だから、決勝ではあえてスタートから10分くらいめちゃくちゃオーバーペースで行きました。

前半でリードされると、相手が焦るわけですよ。差が付きすぎると、埋めるのは結構大変ですから。

でも、焦ると飲む水の量とかが増える。余計なものを入れさせて、相手のペースを乱していくんです」

結果、制限時間が迫ってからも淡々と食べ続けた白田に対し、ライバルは焦った分のツケが回ってペースが落ちてゆく。胃の量がトントンならば、水やスープといった余分なものをどれだけ胃に入れたかどうかで勝敗が分かれる。

だからこそ、いかに自分のペースで戦いを進めるかがカギになるというわけだ。

胃袋の小さい選手は眼中になかった

ギリギリの勝負になると、表情ひとつが戦いを左右することすらあるという。だから、トップクラスの選手はみな、ムリをしてでも余裕な雰囲気を醸し出す。

「ペースが落ちてきたと悟られちゃったら、勢いづかれて逆転されたりってこともありますからね。極限状態でリードを奪われると、どうしても心理的に焦っちゃうので。

実力が拮抗してくると、自分のペースを少し乱して水を多めに飲んででもリードしたくなることもあるんです。でも、その時の水1杯の量が差を分けて負ける可能性もあります」

水1杯、ひとくちのせめぎ合い。ただ食べているように見えて、胃だけでなく頭の中もフル回転。あえて辛そうな表情を見せる“ブラフ”も戦略のひとつだ。

いくら優勝できる実力（胃袋）があっても、戦略ミスで敗れることもある。だからこそ、トップレベルでは経験値の豊富なベテランが有利になることも。

「胃の容量に2kgの差があれば、ベテラン勢でもちょっと逆転は難しい。ただ、1kgだったら逆転できる。それだけのテクニックを持っているのが、トップ層ですね。

ただ、トップ層は10kg以上の胃の容量を持っていますが、あとはだいたい7〜9kgくらい。正直言って、8kgぐらいの選手って僕らからしたら眼中にないんです。

テレビ的には、気鋭の若手、なんて取り上げられてこっちが苦戦したら面白いというところだとは思いますが、こっちはまあ大丈夫だろうと思っています」

一般人からすれば、胃の容量が8kgというだけでも超人を超えた世界なのだが、フードバトルのトップではまだまだひよっこなのである。

ボロボロの体でも“普通に優勝”

ともあれ、10kgを超える巨大な胃袋をトレーニングで作り上げ、その上で戦略を持って勝負に挑んできたジャイアント白田。しかし、もちろんすべての戦いでコンディションが良かったわけではない。大会初日に発熱してしまい、ボロボロになりながら決勝まで勝ち進んだこともあった。

「そのときは決勝戦までずっとグダグダなんです。なるべくムリせず、勝ち抜くことだけを考えて。消化ってかなり体力を使うので、たくさん食べると治りが悪くなる。だから体を休めつつ、ちょっとの差でいいから勝っていけばいいというぐらいで戦いました。

で、決勝ではもう治ってきていたから、普通に勝って優勝して。『白田って最後以外弱いじゃねえか』と言われました（笑）」

「ずっと胃の調子が悪くて、病院に行ったら…」

数か月かけてトレーニングに励み、本番ではギリギリの状態で練り上げた戦略と判断を繰り返し、その上でも限界以上のメンタル勝負になる――。まさにそれは、トップアスリートそのものだ。

ただ、これほど体に負荷を掛ければ、とうぜん大会後にも影響が及ぶ。

「現役時代は若かったので、基本的には多少無理をしてもすぐに体は回復するんです。でも、終わった直後はしばらく食欲も湧かないし、ずっと胃もたれしているような状態が続きます。トレーニング中もずっと胃の調子が悪くて、病院に行ったら胃炎と食道炎だったことも。

医者には『暴飲暴食はダメです』と言われたんですけど、言うて再来週は大会だし、まあいいか、って。若気の至りですね（笑）」

かくの如く、厳しい戦いの舞台に身を置いていたジャイアント白田。話を聞くまでは、「大食いに引退ってあるの？」などと思っていたが、不明を恥じるばかりだ。過酷なトレーニングと緻密な戦略の帰結が、あのフードバトルだったのである。

トレーニングしなければ一般人と変わらない

「大会に出るために胃を広げているだけなので、普段は普通ですよ。いや、普通よりは多いかな（笑）。でも、飲食店に行くとジャイアント白田が来たからってサービスしてくれたりする。普通に食べられないから（笑）、それは困りますね」

取材の数日前に臨んだテレビ番組の収録。そこでも当然白田の仕事は食べること。いまはもちろんトレーニングなどしておらず、胃袋のサイズもほとんど一般人と変わらない。だから、「自分なりには頑張りましたけど、オンエア上はぜんぜん食ってねえなって感じになっていると思いますよ」と笑い飛ばす。

「ラグビーとかやっている大学生に比べたら、いまはぜんぜん食べてないですよ」

ジャイアント白田のこの言葉から、かえってフードバトル最前線の戦いの厳しさがうかがい知れるのである。（つづく）

〈「背中からポコッと、内臓が飛び出してきて…」ジャイアント白田が明かした、一般人サイズの胃袋を11キロにする“衝撃のトレーニング法”〉へ続く

（鼠入 昌史）