見た者を驚愕させる真っ赤なスープ、むせ返るようなカプサイシンの刺激臭、そして辛さの奥に潜む濃厚な旨味――。蒙古タンメンや北極ラーメンなど、食べる者の「胃袋」と「脳」を焼き尽くす「蒙古タンメン中本」。

【衝撃画像】「スープが真っ赤」「これを毎日食べてるの?」蒙古タンメン中本で“辛さMAX”の激辛ラーメンを見る

そんな中本に人生を捧げた男がいる。それが、づけとごさん（56）だ。

彼は30年近く前から全国の中本を巡り続け、限定メニューやイベントも徹底的に追いかけてきた歴史の証人。「中本の道」というホームページを運営し、中本に関する情報を日々発信している。最近はテレビ出演やメディア取材も増え、ファンの間では「レジェンド」とも呼ばれる存在になっている。

なぜ、そこまで蒙古タンメン中本に魅せられたのか？ 15年以上にわたり、ほぼ毎日中本を食べ続けているづけとごさんに、その深すぎる愛を聞いた。（全3回の1回目／2回目に続く）



づけとごさん ©杉山秀樹／文藝春秋

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「週10回くらい食べることもありますね」

――「中本の道」では毎日のように、中本の各店舗の開店時間などを紹介されているづけとごさんですが、普段はどのくらいのペースでお店に行かれているのでしょうか？

づけとご 週6〜7回は食べます。

――えっ、毎日食べているということですか？

づけとご 週10回くらい食べることもありますね。

「板橋に辛いラーメンがあるから食べに行こう」19歳で「中本」と出会った“きっかけ”

――そもそも、蒙古タンメン中本と出会ったきっかけは？

づけとご 生まれも育ちもずっと東京・世田谷区で、昔からラーメンが好きでした。そして高校生のときにバイクの免許を取ってスクーターを買ったことで行動範囲が広がり、都内の有名店をたくさん回るようになったんです。

――都内にはラーメン二郎が各地にあるだけではなく、“環七ラーメン街道”など激戦区も多いです。

づけとご そんなときに友達から「板橋に辛いラーメンがあるから食べに行こう」と誘われて、19歳のときに初代・中本正さんの「中国料理中本」と出会いました。

「もともと辛いものはダメ」初めて「蒙古タンメン」を食べた結果…

――ラーメンを食べ歩く中で、“変わり種”を知ったということですね。一口目でハマったのでしょうか？

づけとご それが、辛すぎて、まったく食べられなかったんですよ。もともと辛いものが苦手というか、むしろダメなくらいで、ほとんど残してしまいました。

――中本とのファーストコンタクトとしては、よくある話だと思いますが、辛いものはどのくらい苦手だったんですか？

づけとご 食べられないわけではないんですが、明太子も得意ではないくらいです。カレーも甘口ではないにせよ、激辛は避けますね。

――それだと、中本はかなり厳しそうですね。

づけとご 標準的な辛さの「蒙古タンメン」というメニューがあるのですが、それを食べられるようになるまでに1年はかかりました。

――なぜ、食べられないのに通っていたのですか？

づけとご 初めて食べたときは辛すぎて、周りにいる客も、あとで仲間内に自慢したいから食べているだけで、「本当はおいしいと思っていない」と考えていたんです。

――「みんな痩せ我慢しているはず」ということですね。

づけとご ところが、周囲を見渡すと、ほかのお客さんたちはそろいもそろって、うれしそうに辛いラーメンをすすっているんです。「どうして、ここにいる人たちは喜んで辛いラーメンを食べているんだろうか……」。その魅力を知りたくて、1カ月後にもう一度足を運びました。

「もはや辛さは感じず、おいしさしか残っていない」食べ続けてわかった「蒙古タンメン」の魅力

――ほかのお客さんと同じような気持ちになりたかったんですね。

づけとご 僕の口には合わなかったけれど、店は大繁盛していましたからね。

――二度目はどうでしたか？

づけとご 前回と同じ「蒙古タンメン」を注文したところ、少しだけ食べられました。それを10回くらい繰り返して、ようやく食べられるようになったんです。

――やっと、おいしく感じられたのでしょうか？

づけとご もはや辛さは感じず、おいしさしか残っていませんでした。そうなると、もう中本の魅力から抜け出せなくなってしまって、ほかの店のラーメンを食べる気がなくなってしまったんです。

――何がおいしさの秘訣だと思いましたか？

づけとご 蒙古タンメンに関して言うと、野菜の甘みと辛さがうまく混ざり合っているところです。

激辛の「北極ラーメン」を食べても「辛さを感じない」ワケ

――世の中には辛いラーメンがたくさんありますが、中本は何が違ったのでしょうか？

づけとご 「辛さがおいしい」というか、「辛いのがおいしい」ということですね。ほかのラーメンよりも、辛さがシンプルに突き刺さってくるような気がします。それは、明らかな旨味です。

――「口の中がどんどん蹂躙されていく感じの辛さが好き」という人もいますよね。

づけとご 僕も昔はそうだったのかもしれませんが、もう食べ慣れてしまったので、今は北極ラーメンを食べても、そこまで辛さを感じないんです。もはや「おいしいラーメン」として食べています。

――北極ラーメンを食べられるようになってから、辛いもの全般を克服できるようになったんですか？

づけとご 中本の辛さというのは、唐辛子なんですよ。ハバネロやジョロキアなどは使っていません。一方で、世の中の激辛料理というのは、「スコーピオン」種など特殊な唐辛子を使っています。そうした激辛料理は、今も苦手で食べられないですね。

「唐辛子の味が僕の体に染みついている」

――中本は赤唐辛子だけなんですね。

づけとご もちろん、中本も独自のブレンドを使っていますが、その唐辛子の味がもう僕の体に染みついているんです。あの辛さがいい……。

――でも、もっと唐辛子を入れて、もっと辛くすることもできますよね？

づけとご いや、今の量こそが至高。あえて辛さに上限を設けているところに、魅力と美学を感じます。ただ辛いものを追うのではなく、おいしいところで止めているのです。

――つまり、辛味成分であるカプサイシンの刺激にハマっているわけではない？

づけとご 中本には北極ラーメンや蒙古タンメンのほかに、辛くない塩タンメンのようなメニューもあります。そして、僕は「今日は塩タンメンと北極ラーメンのどちらを食べようか？」と行くたびに迷うくらいです。つまり、中本を辛いから食べるというより、おいしいラーメンだから食べているんです。

――それでは、麺とスープのどちらにおいしさを感じていますか？

づけとご 麺も美味しいですが、スープはすべてのバランスが取れていて、食べ慣れると「甘さ」も感じられます。北極ラーメンは辛さに尖ったスープですが、その中にある旨味も感じられてきます。

「もう食べられないのか」ショックだった初代中本の閉店

――ここで、中本の歴史を振り返りましょう。蒙古タンメン中本以前の「中国料理中本」とは、どんなお店だったのでしょうか？

づけとご 今みたいに接客が良いわけではなく、昭和のおじさんたちがやっているような、つっけんどんな感じのお店でした。僕は最初の頃、毎回ラーメンを残していたので、あまり良い客ではなかったと思います（笑）。

――しかし、づけとごさんが熱心に通っていた1998年12月28日に、「中国料理中本」は閉店します。そのときはどんな心境だったのでしょうか？

づけとご あのときは「もう食べられないのか」とショックでした。でも、もうなくなってしまったので、しょうがないという諦めもありました。

――よく行っていた店がなくなってしまう感覚ですね。

づけとご 閉店直前にも食べに行きました。最後に思いっきり食べて、体に味を染み込ませたつもりでした。しかし、翌月にはもう食べたくてしょうがなかったです。

――その間、別のラーメン屋に行ったりは？

づけとご もちろん。辛いラーメンをたくさん食べました。でも、全然満たされなかった……。同じように辛くても、全然違うんですよ。

「約1年間は、本当に地獄でした」閉店した中本が「再オープン」した時の心境

――そんな中、2000年2月10日、今の社長である白根誠さんが継いで「蒙古タンメン中本」がオープンします。

づけとご これができるまでの約1年間は、本当に地獄でした。だって、地球上のどこにも中本が存在しなかったので……。

――本当の“世紀末”ですね。

づけとご だから、再開したときは本当にうれしかった。

――味は変わっていましたか？

づけとご 白根さんが継いだことで、「このやり方は良くなかった」という部分は改善されました。作り方も効率化されていたこともあり、多少は変わりました。それでも、基本の味は変わらなかった。ベースの味がしっかり残っていたので、魂を揺さぶられましたね。

激辛を極めることが目的ではない…中本の楽しみ方とは？

――やはり、中本は理想の辛さだったのですね。

づけとご でも、中本は北極ラーメンを食べることが“ゴール”ではないんです。激辛を極めることが目的ではなく、中本全体を楽しむのが面白いんですよ。

――なんだか哲学的になってきましたね。

づけとご 辛くないものから少しずつ上がっていくのが楽しいんです。味噌タンメン、蒙古タンメン、辛さ2、3……という具合です。別に北極までたどり着けなくても楽しいし、たどり着けたらそれはそれで楽しい。

――まるで、登山のようですね。

づけとご その通り。北極ラーメンまで行って、「一番辛いところまで来た」と思っても、また麓に降りてくると、違う味が見えてくる。辛くないメニューを食べると、「これもおいしいな」と感じられます。

――そして、また登りたくなる。

づけとご そう。登って、降りて、また登る。僕はそれを繰り返しているのです。

撮影＝杉山秀樹／文藝春秋

〈「会社で会議している場合ではない」激辛ラーメン「蒙古タンメン中本」を毎日食べるために大企業退職→15年以上“毎日”食べ続ける56歳男性の“異次元の食生活”〉へ続く

（千駄木 雄大）