「ロコ・ソラーレ」のメンバーとして冬季オリンピックで銀・銅という2つのメダルを獲得したカーリング選手の吉田知那美（34）。

【写真】夫の河野恭介さんとのツーショットは“日本人離れ”した距離感？

2022年に同い年でアルペンスキーコーチの河野恭介氏と結婚したが、1年の大半を別々に海外で過ごす「多拠点婚」をつづけてすでに4年目に入ったという。

偶然だらけの交際のきっかけ、さらには吉田さんからだったというプロポーズの舞台裏など、リアルな夫婦仲について話を聞いた。



吉田知那美さん ©文藝春秋 撮影・杉山拓也

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――夫の河野恭介さんとはいつ、どこで出会ったのでしょうか？

吉田知那美（以下、吉田） 最初に会ったのは2018年の平昌オリンピックの1年前で、強化指定に選ばれている全競技の選手が赤羽のナショナルトレーニングセンターに集まった時でした。オリンピックに出場する可能性がある選手たちのための講習会で、私はまだ「ロコ・ソラーレ」にいて、夫も当時はアルペンスキーの現役バリバリの選手でした。

「アルペンスキーの河野恭介と申します。もし予定がなければ」

――アスリート同士、第一印象はどうでしたか？

吉田 2泊3日くらいの研修が終わって「お疲れさま会をしよう」という話になって声をかけてくれたのが夫だったんですけど、あんまり印象に残ってないんですよね。「すごく大きくてガタイのいい人だな。あ、同い年なんだ」ぐらいだったと思います。

――吉田さんに声をかけてくれたんですか？

吉田 いや、ロコ・ソラーレの4人全員でした。「アルペンスキーの河野恭介と申します。もし予定がなければ、カーリングの皆さんもどうですか」ってすごく丁寧な感じで、幹事なのかなとは思いましたけど打ち上げでも特に話しませんでした。

――そこから、どうやって連絡を取り合うようになったのでしょう。

吉田 打ち上げにいた人たちで連絡先を交換したりお互いのSNSをフォローしたりして、「冬の競技仲間」なのでテレビで試合をやってたらちょっと応援するぐらいの淡い繋がりでした。彼は2018年に引退してスキーの指導者になってオーストリアへ行っちゃったんですけど、そこから偶然が重なって何回も会ったんですよ。

――偶然というと？

吉田 たとえば私が一時帰国で品川駅にいるとSNSでアップしたら彼もたまたまビザの更新で帰っていて「もしかして品川にいる？」と連絡があったり、私がオフにロンドンを一人旅してたら、「ヨーロッパにいるならこっちに遊びに来なよ」と連絡が来たり。それで「オーストリア初めてだから行ってみたい！」って飛んでったり。他にも私の拠点だった札幌とか彼の実家の長野とかで、「あれ、今すごい近くにいない？」ということが何度も続いて。

――お互いのことを気にしていたんですか？

吉田 最初は本当に偶然で2人とも「本当によく会うね」って笑ってたんですけど、次第にご飯を食べに行く回数が増えていきました。その中で彼に対して「この人には何でも相談できるかも」という他の人には感じない心理的安全性みたいなものがだんだんできていった気がします。

――たしかにチームメイトなどには相談しづらいこともありますよね。

吉田 チームメイトや家族だからこそ、あまり心配かけたくないという気持ちで話せなかったことは正直ありました。当時の私はまだ20代で「アスリートだから強く見せなきゃいけない」と思い込んでしまって、オリンピック予選で不安を抱えていても誰にも言えない状況で。でもアスリートの気持ちは伝わるけど競技が違う彼には何でも相談できたんです。

「実は彼に会うまではあんまり結婚願望が強いタイプではなくて」

――ちょうどいい距離だったんですね。

吉田 競技が違ったからこそ自分の弱さを素直に吐き出せたんだと思います。彼は同い年ですけど選手としては引退して新しくコーチとしての道を切り拓いているところで、ちょっと先を歩いてる感じもありましたね。「日本を強くしたい」と情熱を語るのも尊敬できましたし。

――交際が始まったのは2021年の夏で、1年と割と短い時間で結婚を決意されています。早く結婚したい気持ちはあったのですか？

吉田 実は彼に会うまではあんまり結婚願望が強いタイプではなくて、「自分が結婚する」という可能性を真剣に考えたのは彼にあってからですね。

――結婚願望がなかったというのは何か理由があったのでしょうか。

吉田 カーリングでオリンピックを目指してると年の半分は海外で、日本にいてもトレーニングと大会がどうしても優先されるんです。なのでちょっといい感じになった人がいても自然消滅したり、何回かデートっぽいことはあってもきちんと「付き合おう」というところまでいかなかったりすることが多くて。でも今の夫とは、お互いにどこかで「この人なら付き合える」と思えたのかもしれません。

――世界を転々とすることに慣れてるからですか？

吉田 それも大きいし、遠くで生活してるなかで仲良くなったり関係性を続けたりすることに慣れてるんですよね。いつも一緒にいないと強く不安になってしまう人だったら、私はオリンピックを目指す以上は自分の生活を変えられなかったし、彼もコーチとしてのキャリアを作るためにオーストリアで頑張らなきゃいけない。そんな状況だと、いつも一緒にいないと不安になっちゃうとなると関係性は築きにくいですし。

――アスリートの事情に理解がある人でないとやはり難しいんですね。

吉田 というより、「理解してもらおうとすること」という考え方自体が違うのかなと思うようになりました。「カーリングのために世界中を転々とするのを理解して」と言っても、それが相手に我慢になってしまったらたぶん続かないですよね。そうではなくて、離れている時間をお互いの活動時間として自然に楽しめる人じゃないと難しいのかなと。

彼は遠くにいる時も「マッターホルンが綺麗だよ」とか動画を送ってきたり、その距離感が心地よかったんです。

――吉田さんの中で「この人と結婚しよう」と思った決定的なきっかけはあったんですか？

吉田 彼の家族が本当に仲が良くて、両親やきょうだいとの人としての接し方などもいいなと感じていました。「お兄ちゃんは歴史に強くて、こういう話がすごく面白いんだよ」、「お母さんの作る炊き込みご飯がすごい美味しい」、「お父さんは土建屋もやってたから家の修理をさせたらすごい」とか。

――日本人には珍しいタイプかもしれませんね。

吉田 実はそれまで結婚願望が強い方ではなかったんですけど、彼が身近な人を自然に褒める姿を見て「あ、この人と家族になったとしても、お互いの存在を雑に扱ったりせずに一人の人としての境界線を大切にできるかもしれないな。この人と家族になりたいな」と思ったんですよね。私の中の「家族」のイメージが変わって。

――プロポーズは、どちらから？

吉田 友達にしか言ったことなくて恥ずかしいんですけど、私からでした（笑）。つきあいはじめて1年くらいの時に、羽田空港の搭乗口の前でした。

「あのさ……結婚しよっか。じゃあね！」

――どんな状況だったんですか？

吉田 東京の仕事が終わって私が北海道に帰る日に、彼が羽田まで車で送ってくれたんです。飛行機の時間が近づいてきて、もうすぐ私はゲートを通らなきゃいけない。その別れ際にふと「あ、今言っておこう」と思いついて、「あのさ……結婚しよっか。じゃあね！」って。

――思いついてその場で。

吉田 はい（笑）。夫もその場で「そうだね、結婚しようか」と言ってくれたんですが、すぐフライトの時間だったので保安検査場を通って、女満別行きの飛行機に乗っちゃいました。でも後で聞いたら、彼としては「一生に一度の言葉をちなに先に言わせてしまった」という負い目があったみたいで。

――わかる気はします。

吉田 それで私はカナダでグランドスラムという大きな大会に出て、1カ月後に日本に帰ってきたら、彼が成田空港で大きな花束を持って出迎えてくれて。「前回は俺から言えてなかったから、改めて。結婚しよう」と言ってくれました。私が羽田で言って、彼に成田で言ってもらって、どっちも空港がプロポーズの場所でした。

〈長野で“夫の実家暮らし”を始めた吉田知那美（34）が驚いた料理風景と“片づけゲーム”「ああ、こういう家で育ったから夫は…」〉へ続く

（金 明碰）