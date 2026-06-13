バレーボールネーションズリーグ

バレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が12日、中国で行われ、世界ランク7位の日本は同1位・ポーランドに3-2（25-21、21-25、25-21、22-25、17-15）でフルセットの激闘を制した。ポーランド相手に17年ぶりの公式戦勝利を飾る中、美しいフェイクセットが炸裂したシーンに海外の実況席も衝撃を受けていた。

注目のシーンが生まれたのはセットカウントを2-1で迎えた第4セットの序盤だった。4-4と同点の場面、日本は大塚達宣がバックアタックを打つと見せかけて、巧みなフェイクセット。これを高橋藍が決めポイントを奪い、中国の会場も沸き立った。

日本が度々見せてきた鮮やかな連係。中継を配信した国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」の実況席からも驚きの声が漏れた。

実況のクレイトン・ルーカス氏は「ワンダフルなプレー！ ハイキューだ！ 最高ですね」と、日本の人気漫画を持ち出して絶賛。解説のリアム・スケッチャー氏も呼応し「日本の冷静さですよね。全員が集中していて、何が起きるか心配するような素振りはありません」と熱い眼差しを向けていた。

日本は初戦のウクライナ戦に続く開幕2連勝。次戦は13日に中国と対戦する。



（THE ANSWER編集部）