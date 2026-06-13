◆米大リーグ ロイヤルズ―アストロズ（１２日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）

アストロズの今井達也投手（２８）が、敵地のロイヤルズ戦に先発。４勝目を狙ってマウンドに上がったが、１回持たずＫＯされた。

味方打線がアルバレスの２発６打点の爆発などで１回表に９点を援護してもらった。ところが先頭のジェンセンに中前安打、ウィット四球、パスクァンティノ右前安打で１失点。続く２人を遊ゴロ、三振で立ち直ったかに見えたが、６番ペレスに左前安打で２点目。７番マッシーにスライダーを右翼線にはじき返されて３点目。エスパーダ監督もたまらずに３８球で交代。２番手オカート２点打を許し、今井は２／３回を４安打５失点。防御率は６・４３となった。

４月１０日マリナーズ戦でも１／３回を３失点で、１イニング未満降板が２度目となった。

現地５月２５日レンジャーズ戦で６回を投げ継投ノーヒッターに貢献。６月６日アスレチックス戦では５回を投げ２失点で３勝目を挙げており、最近３試合は２勝１敗、１７イニングで８安打４失点だった。合計１０四死球と依然コントロールには課題があるものの、１２三振を奪うなど安定してきたと思われただけに、この日のＫＯは痛手となりそうだ。