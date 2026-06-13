◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 第２日（１２日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

５８位で出た吉沢柚月（三菱電機）が５バーディー、ボギーなしの６７と伸ばし、通算６アンダーの１５位に順位を上げ、決勝ラウンドに進んだ。「しっかり浮上できてよかった。昨日入ってくれなかったパターが入ってくれた」と笑顔を見せた。

前半１５番で８メートルのスライスラインをねじ込み、１６番パー３は３メートルのチャンスを決めきった。１７番パー５では３打目を２メートルにつけ、３連続バーディーで勢いづいた。最終９番は３メートルを沈めてパーをセーブ。ボギーフリーで２日目を終えた。

２週前のリゾートトラスト・レディースでプレーオフの末に初優勝を逃したが、自身初のトップ１０となる２位と躍進した。帰宅後３８度超の発熱に見舞われ、２日間クラブを握れなかった。翌週のヨネックスレディスを４３位で完走し、今大会のマンデー予選会に挑戦。トップ通過で本戦切符を獲得し「自分でもびっくり」。体調は「もう大丈夫」と元気いっぱいだ。

「一人カラオケ」が趣味の２２歳は、遠征先のホテルの風呂でもお気に入りの曲を口ずさむ。今週、スマートフォンでヒットソングを流したところ、嵐の歌が続き、耳に残った。ラウンド中は「ＧＵＴＳ！」を頭の中で熱唱している。人気も急上昇中で、組について歩いて応戦してくれる人も増えた。「うれしい。ギャラリーさんが多い方が楽しいし、気合が入る」

今大会の２位までと、終了時のメルセデスランキング上位３人が海外メジャーのＡＩＧ全英女子オープンの出場資格を得る。「行けるなら行ってみたい」と瞳を輝かせた。「コンスタントに成績を残していって、シードを目指したい。そのなかで優勝できたら最高」。週末でトップとの９打差、２位との６打差を追っていく。