〈「恥ずかしいんですけど私からでした（笑）」吉田知那美（34）が初めて語る“羽田空港での突然のプロポーズ”と、夫・河野恭介の“お返し”〉から続く

今年の3月で12年所属したロコ・ソラーレを退団した吉田知那美（34）は、世界を転々とする時間が多かったが、結婚4年目にしてはじめて長野県の野沢温泉村で「夫・河野恭介氏の実家暮らし」を送っている。河野家の不思議なルール、そして別々に過ごす時間が長かったことの意外なメリットとは。（全3回の2回目）

【夫婦写真】夫の河野恭介さんとのツーショットは“日本人離れ”した距離感？

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――結婚後も1年の大半は海外で別々に過ごす「多拠点婚」生活でしたが、物理的な距離が不安になることはないですか？





吉田知那美（以下、吉田） 実は私、彼と付き合うまで電話がすっごく苦手だったんです。電話が鳴るだけで「何かあったのかな」と怖くなるタイプ。でも、彼がオーストリアの美しい山の景色をビデオ通話で見せてくれたり、「朝日が綺麗だよ」と中継してくれたり。あまりにも彼がマメに、日記のように一日の報告をくれるので、今ではすっかり電話嫌いが治りました。

1年の半分以上が遠征だった生活から、夫の実家での生活へ

――距離があるからこそのコミュニケーションですね。

吉田 ある時、気づいたんです。「パートナーも一つのチームなんだ」って。私はロコ・ソラーレというチームで10年以上過ごしてきました。チームでは、誰かがご飯を作ってくれたら「美味しい」、洗濯をしてくれたら「ありがとう」って当たり前に言いますよね。相手のパフォーマンスを最大化させるために声をかけ、心地よい環境を作る。そのテクニックをなぜか「パートナー」という関係になった瞬間にやらなくなるのはおかしいなって。

――夫婦関係をカーリングのチーム作りと同じように捉えたんですね。

吉田 そうなんです！「今日のサラダ、すごく美味しかった。ありがとう」とか「さっきの言葉、すごく嬉しかった」とか。そうやって一つ一つの行動にリアクションすることで、チームとしての強固な信頼関係が育っていく。離れていても、世界時計をインプットして「今、あっちの地域は朝だな」と把握し合い、テレビ電話を繋ぎながら一緒に朝ごはんを食べる。時差が重なれば「イェーイ！一緒だ！」って喜び合う。物理的なディスタンスは、私たちにとってディスアドバンテージではないんです。むしろ、お互いが自立した人間として、会える時間を最大限に楽しむためのスパイスになっています。

――3月にロコ・ソラーレを退団されてからは一緒に生活されているんですか？

吉田 生活は本当にガラッと変わりましたね。これまでは9月から4月まで、1年の半分以上を遠征先のカナダで過ごしてましたけど、今年は次の遠征の1月までは国内です。今は夫の実家がある長野の野沢温泉村を拠点に生活してます。

――河野さんの実家暮らしということですか？

吉田 そうなんです、夫の実家に住まわせてもらってます。向こうの家族は男2人の兄弟なので「娘ができた」と歓迎してくれて、それに甘えてますね（笑）。

――結婚4年目ですが、こんなに長く一緒にいるのは初めてなのでは？

吉田 彼の実家に泊めてもらうことはあったんですが、こんなに長くは初めてですね。彼の実家は旅館をやっていて「ああ、こういう家で育ったから夫はこういう人になったのか」とすごい納得しました。

――どういうことでしょう？

吉田 世界中からお客さんが来るので人の出入りにすごく慣れてるし、家族の関係とかスキンシップもちょっと日本っぽくないんですよね。夫は遠征でしばらく家を離れる時はお母さんと「行ってきます」のハグをしたり、「その服似合ってるね」とか自然に言ったり。家事のお礼も口に出して言ったり。

――日本だと照れくさくて言わない人も多そうですよね。

吉田 私も彼に影響されて電話を切る時は「大好きだよ」か「らびゅー（Love you）」って言うようになったんですけど、たまに人がいるところで無意識に言っちゃってじろって見られたりします（笑）。確かに日本だとバカップルに見えちゃうんですよね。

「一緒に過ごす」という楽しみを後に残してる感じ

――河野家の習慣で驚いたことはありますか？

吉田 夫もお兄さんもお父さんもお母さんもみんな料理ができるんで、ご飯の時間になるとみんなで厨房で1品ずつ作ったりするんですよ。最初見た時は驚きましたね。それで、夕食の後片付けを決めるのはカードゲーム。

――負けた人が片づける？

吉田 そうなんです。「ハゲタカのえじき」っていうカードゲームをみんなでやって片付けの人を決めるんです。夫の家族はずっとやってるのでみんな強くて私が負けちゃうことが多いんですけど、みんな優しいので私が負けると誰かが絶対手伝ってくれて（笑）。

――一緒に暮らすようになってからの変化はありますか？

吉田 心理学の本で読んだことがあるんですけど、人間って毎日一緒にいるとその人の中の子どもっぽい「幼児性」が出てくるらしいんです。たまに会う相手なら「疲れてるのかな」と配慮できることでも、近すぎるといらない一言が口から出てしまったり。でも私たちは離れて暮らしていた期間が長いし、今も一般的な夫婦ほどは一緒にいないので、逆に自分をコントロールしやすいのかなと思ってんす。これからどんな変化があるかは楽しみですね。

――不安よりは楽しみ？

吉田 そうですね、おじいちゃんおばあちゃんになった時に「一緒に過ごす」という楽しみを後に残してる感じです。

〈「大切な人を看取ることができない覚悟が私にはもう…」吉田知那美（34）がロコ・ソラーレ退団を決めた切実な理由と、背中を押した夫・河野恭介の一言〉へ続く

（金 明碰）