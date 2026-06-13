徳島が前八戸監督の高橋勇菊氏のトップチームコーチ就任を発表

J2の徳島ヴォルティスは、高橋勇菊氏がトップチームのコーチに就任することが決まったと発表した。

前ヴァンラーレ八戸監督の引き抜きに「同カテの監督をコーチとして引き抜くのなかなかえぐいな」と反響を呼んでいる。

高橋氏は選手として仙台大学、キルシェ鶴岡、群馬FCフォルトナ、東京ヴェルディ1969、アローズ北陸でプレー。指導者としては不二越工業高校のコーチを皮切りに、富山県U-16トレセンやカターレ富山のアカデミー、トップチームアシスタントコーチなどを歴任した。その後、富山新庄クラブの監督やカターレ富山のアシスタントコーチを経て、2023年から八戸のヘッドコーチ、そして特別リーグでは監督を務めていた。

高橋氏はクラブを通じて「この素晴らしいクラブに加入することができ、大変光栄で嬉しく思います。クラブの目標・フィロソフィーをしっかりと理解し、吉本監督を全力で支え、選手に寄り添い、チーム・クラブが前進していくために、持っている力を全て出し切ります。『徳島とともに、最高の瞬間を。』を実現できるように頑張ります。よろしくお願いいたします」とコメントを発表した。

また、徳島は8日に大谷武文監督の退任と、特別リーグで高知ユナイテッドを指揮した吉本岳史氏の新監督就任を発表していた。

SNS上では「監督2チームから取るのか」「えぐい」「監督2人目」「ガチガチ固めだした」「八戸の監督を引き抜き！？」「よくきてくれたな」「まじ！？」「監督を二人引き抜く荒業」「これはホントに楽しみだ」「ぶっこ抜いた」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）