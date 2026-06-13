〈長野で“夫の実家暮らし”を始めた吉田知那美（34）が驚いた料理風景と“片づけゲーム”「ああ、こういう家で育ったから夫は…」〉から続く

4月から“プロカーラー”として新たなキャリアを踏み出した吉田知那美（34）。

【夫婦写真】夫の河野恭介さんとのツーショットは“日本人離れ”した距離感？

12年所属した「ロコ・ソラーレ」の退団という大きな決断を経て、現在はカナダで開幕した世界初のプロリーグ「ロックリーグ」で混成チーム「タイフーン」の主将として活動をスタートさせている。家族のようなチームを出る決断の背中を押してくれたのも、やはり夫・河野恭介氏の一言だった。（全3本の3本目）



吉田知那美さん ©文藝春秋 撮影・杉山拓也

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――ロコ・ソラーレを離れるというのはいつ頃から考えていたんですか？

吉田知那美（以下、吉田） 2024年に父が亡くなったときの経験は大きかったと思います。父の病気がわかったとき、私は遠征先のカナダにいました。でも大事なシーズンの真っ最中で、すぐに帰ることもそばにいてあげることもできなかった。競技を続ければ続けるほど、遠征が長くなればなるほど、こうやって「大切な瞬間に一緒にいられない」リスクは高まっていく。それが自分にとって、どれほど辛いことか、というのを痛感しました。

「外国にいたせいで大切な人を看取ることができない」覚悟の重たさ

――結婚して家族も増えました。

吉田 私もともと電話が鳴るのがすごい苦手で、その理由は久しぶりの人から電話がかかってくると「何かあったのかな」と怖くなっちゃうんです。夫がまめにビデオ通話でオーストリアの景色を見せてくれたりして今は治ったんですけど、性格的に心配性なのは変わってません。だから私には、「外国にいたせいで大切な人を看取ることができない」という経験を覚悟する心の体力が残っていなかったんです。それが一番正直な気持ちかもしれません。

――チームや家族にはすんなり伝えられましたか？

吉田 心の中ではもう決めていても、いざそれを言葉にして周りに伝えるのはやはり怖かったですね。ずっとロコ・ソラーレとして、同い年のさっちゃん（藤澤五月）、夕湖（鈴木夕湖）、それに妹の夕梨花とずっと一緒に歩いてきた感覚があったので。

――何か言えたきっかけがあったんでしょうか。

吉田 「アスリートは、いつかは全員終わる。でも、そのいつかが違うだけだよ」って夫に言われたんです。彼は自分が現役を退いた2018年からずっとそう言っていて、26歳とまだ若いタイミングで引退する時もそうでした。

――それが今度は吉田さんの引退の背中を押した？

吉田 あらためて夫から「みんな終わるんだ。ただタイミングが違うだけだ」と言われて、何か腑に落ちたんですよね。「私の『いつか』が今なんだと思えるんだったら、この選択は間違いじゃない」と決心がつきました。「いつ終わりが来ても後悔しないように」とずっと自分に言い聞かせてきたつもりでしたけど、最後に背中をポンと押してくれたのは間違いなくあの言葉でした。

母親に引退を伝えた時に「見抜かれていたこと」

――引退を伝えたのは河野さんが最初ですか？

吉田 そうですね。次が母親で、2024年の9月の海外遠征に出発する直前でした。当時は父がまだ旭川の病院に入院していて、家がある常呂町からお見舞いに行く途中にあるレストランで伝えました。

――なぜ、その場所だったのでしょう。

吉田 北海道の紋別町に「あんどうさん」という、私たちの家族が小さい頃からよく通っていた老舗の洋食レストランがあって、家族の思い出が詰まった場所なんです。そこで小さい頃から好きだった「ハンバーグセット」を食べながら母に伝えました。「ロコ・ソラーレを退団しようと思う。オリンピックを目指すキャリアとして、これを最後にしようと思う」って。

――反応はどのようなものでしたか？

吉田 少しホッとしたような穏やかな笑顔で「いいと思うよ。よく頑張ったと思うよ」って言ってくれました。

――お母さまは吉田さんの決心を察していたんでしょうか。

吉田 後で知ったんですけど、母は私のことを「知那美が私に何か報告してくるときは、相談じゃなくてもう決まってる」と見抜いてたそうです。やっぱり親ですね。私がいろいろ悩んで考えて選んだ結果だということをすぐに分かって、ただ「いいと思うよ」と答えてくれたんだと思います。

人の人生や日の丸を背負っていたロコ・ソラーレ時代と、これから

――ただロコ・ソラーレを退団してオリンピックを目指す生活は終わりましたが、今もプロのカーリング選手として来年1月のカナダでの開幕に向けて準備されているんですよね。

吉田 今はこれまで10年以上作れなかった「休む」という時間をしっかりとってますね。これまでは左肩の可動域が狭いとか右腰が張ってるとか体に違和感があっても、シーズン中はだましだましやるしかなかったんです。でも違和感を放置したらいつか大きな怪我に繋がっちゃうかもしれない。夫に「一回しっかりケアして、コンディションを整えてから体を作り直すチャンス」と言われて、今は自分に合うトレーナーさんをイチから探しているところです。

――自分で全てを選択する、新しいステージですね。

吉田 ロコ・ソラーレでは自分だけじゃなくてチームメイトの人生やスポンサーさんの人生がかかってましたし、補助金という形で税金をいただいていたので「日の丸を背負っている」というプレッシャーも常にありました。プロになった今は自由なぶん、全部の責任は自分にかかってくる。叱ってくれる人もいないので心配ですけど（笑）、新しいキャリアを作るのはやっぱり楽しみですね。

（金 明碰）