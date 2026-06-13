交代カードとして後半に投入されて切り札の役割を果たした呉賢揆への称賛も惜しまなかった。洪監督は「（代表チームの招集練習後）序盤からコンディションが良い状態ではなかったが、選手自身の相当な努力で競技力を高めた」と話した。

1得点1アシストの黄仁範については「（けがの影響を考慮し）当初は60分間ほど出場させる計画だった」とし、「米国合宿期間中の評価試合から徐々に出場時間を増やしたのは、選手自身の強い意志があったからだ。結果としてチームに決定的な貢献をしてくれた」と称えた。

目立った活躍のないまま後半に途中交代となった孫興慜（ソン・フンミン、ロサンゼルスFC）にも変わらぬ信頼を示した。「大きな負担がかかるW杯の初戦では当然、孫興慜が先発で出場し、周囲の選手たちに安心感を与えるべきだと判断した」とし「孫興慜は準備した役割をよく果たした」と評価した。続いて「チャンスを何度か逃したことは重要でない。彼のゴール感覚は依然として鋭い。今後もまったく心配していない」と語った。

前半から表れた両チームの体力差が後半に入ってさらに広がったことについて、洪監督は今大会を控えて行われた高地適応トレーニングの成果だと説明した。「90分間全体を見て我々には明確なプランがあった」と話した洪監督は「リードしている状況、リードされている状況、選手交代や体力の問題など、すべてのシナリオをあらかじめ準備していた」と伝えた。続いて「後半に入ってチェコの選手の体力が急激に落ちるのを確認した。一方で我々の選手はその時間帯にさらに攻撃的にプレーした」とし「これは高地トレーニングがもたらした最大の成果」と語った。

次の対戦相手は地元ファンの圧倒的な応援を背にピッチに立つ共同開催国のメキシコだ。洪監督もチェコ戦の前にメキシコが南アフリカと対戦した第1戦（メキシコが2−0勝利）を見守り、戦力分析の時間を持った。洪監督は「ホーム観客の熱烈な応援の中で非常に良い競技力を見せていた」とメキシコの初戦を総括し、「ホームチームと対戦するのは負担が大きいが、我々もこのスタジアムで先にプレーした経験を生かすことができる。今日の勝利とともに得たポジティブなエネルギーを維持し、残りの期間をしっかりと準備したい」と話した。

韓国とメキシコの1次リーグA組第2戦は19日午前10時に同じ競技場で行われる。