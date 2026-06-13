〈「耳がなかったから、マスクを頭からかぶって…」8回の手術で“耳を作った”トリーチャーコリンズ症候群の女性（31）が明かす、壮絶な学生時代〉から続く

約5万人にひとりの割合で発症する先天性の疾患「トリーチャー・コリンズ症候群」の当事者としての発信をする山川記代香さん。トリーチャーコリンズ症候群は、頬や顎の骨、耳などが形成されないことから、見た目に加え、呼吸や聴力の問題、口蓋裂といったさまざまな困難が生じるという。

【画像】母子手帳には「顔面奇形」と…生まれた直後の山川記代香さんの姿を見る

そんな山川さんに、メディアにおける“障害者”の扱いについて話を聞いた。



幼少期の山川さん

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メディアの障害者に対する扱いについて思うこと

――前回、「優しそう」とか「真面目」と思われがちだという話がありましたけど、メディアから“完璧な人”っぽい振る舞いを求められたりしますか。

山川記代香さん（以下、山川） 子どもの頃の話に戻っちゃうんですけど、障害のある子たちと一緒に取材を受ける機会があって、テレビカメラの前に出たことがあったんですけど、いざ放送を見てみたら、自分だけ映ってなかったことがありまして。

――トリミングされて放送されたと。

山川 自分だけ映らないような画角になっていて、「私はこういう顔立ちだからメディアには出られない存在なんだ」というのがすごく残っちゃって。

だけどその後、高校でスピーチをしたことをきっかけに新聞記者の方から取材をしてもらえることになって。すごく嬉しかった反面、“難病少女”という見出しがついたことには戸惑いました。

――ご自身の自覚とは違ったと。

山川 大人になってから自分が重度だったことを知りましたが、それまで「難病の子」みたいな意識はなかったんです。

周りから「優しそう」とか「心がきれいそう」とかって言われるのは、私自身が場の雰囲気に合わせてしまいがちだし、人見知りということもあって、そう見えるのかなって。ただ、メディアが障害者に“いい子”っぽいものを求める風潮があるのもわかります。

――『24時間テレビ』はよく論争になっていますが、山川さんはどんな風に見ていますか。

山川 “お涙頂戴”みたいな言われ方をする番組ですけど、自分はちょっと疑問もありまして。

というのも、私自身が『24時間テレビ』に出演したことで病気を知ってもらうことができてすごく救われたんですね。だから、“お涙頂戴”だけで片付けられるのは違和感があるんです。

――NHK・Eテレの『バリバラ』が、“裏24時間テレビ”といったかたちで本家の『24時間テレビ』を斬っていましたよね。

山川 『バリバラ』も障害者の方が発信しているので、見た人は「ああ、『24時間テレビ』はお涙頂戴なんだ」って納得しちゃう部分はあると思うんです。

でも、同じ当事者の一人として、私自身はそうは思っていないし、出演した障害者の方は何を言われるか分からない中、覚悟を持って発信しているので、そこは頭の片隅には入れてもらいたいなと思ってます。

“ガワ”だけを変えるのではなく実態を学んで知っていくことが大切

――新年度のはじまりは苦手だったというお話がありましたが、今年の春はいかがでしたか。

山川 今は目の前のことを楽しむ気持ちが強くなっているので、周りの目は以前ほど気にならなくなりました。

今でも、私を指さした子どもをお母さんが「見ちゃダメ」みたいな感じで引っ張っていく場面に遭遇してしまうことはあるんですけど、その対応が「正しい／間違ってる」みたいには思わないっていうか。

――「正しい／間違ってる」ということではない？

山川 複数の方から、「山川さんの障害を知ったことで、昔自分が変な目で見てしまったことを今は反省しているんです」みたいなことを言われたことがあって。

なので、今すぐに理解できなくても、いつか気付く人もいると思えば、それでいいのかなって。私だって、自分がトリーチャー・コリンズ症候群じゃなかったらきっとびっくりすると思いますし、自分自身、人の見た目や雰囲気で、「この人は優しそう」とか「怖そう」って判断しちゃってますし。

“ガワ”だけ変わっても意味がないよね、というのも思うんです。よく言われることですけど、「障害」を「障がい」って書くみたいな。

――「痴呆症」が「認知症」に変わったとか、変化はいろいろありますよね。

山川 もちろん、言葉が変わることで印象が変わるのでそれはとても大事なことなんですけど、同時に、実態を学んで知っていくことがやっぱり大切だと思います。

そういう意味では、自分のことが映画やドラマになったら嬉しいなと思っていて。エンタメが一番、伝わるのは早いと思うので、「こういう障害があるんだ」と知るきっかけになったらいいなと思っています。

夢は口に出したほうがいいと言われたので言ってみました（笑）。

自分がやりたいと思えることを少しずつでもかたちにしていきたい

――ざっくりした質問ですけど、昔に比べて社会は良くなっていると感じますか？

山川 前は「トリーチャーコリンズ症候群です」と言ったところで、「そんな障害があるんだ」「知らなかった」という反応が大半でしたけど、今はSNSでバーっと拡散されていく時代なので、確実に理解してもらいやすくなっているとは思います。

ただ、差別がなくなっているかというと、そんなこともないと思っていて。私自身が差別をしてしまうこともあるし、全然完璧な人間じゃないですし。

ただ、それでも、自分の言葉で伝えていかないと相手には伝わらない、というのは高校でのスピーチで学んだことなので、間違えることがあっても、それをアップデートしながら発信を続けていかないといけないなと思ってます。

――一昨年30代になられたということですが、20代とはまた違いますか。

山川 これまでずっと周りの人に支えられて生きてきて、ある意味、親に言われるがままできてしまったところがあって。だから、本当に今さらなんですけど、「自分は本当は何がしたいんだろう？」という疑問にぶつかっています（笑）。周りには結婚や出産している人が多いですけど、自分にはハードルが高いし、そもそも家庭を持ちたいのかと言われると、それもわからず。

でも、せっかく5万人に1人という病気を持って生まれてきたからには、自分がやりたい、意味があると思えることを少しずつでもかたちにしていきたいですね。



写真＝原田達夫／文藝春秋

（小泉 なつみ）