「ホワイトソックス−ドジャース」（１２日、シカゴ）

ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、勝利投手の権利目前の五回に逆転を許してしまった。制球が定まらなくなり、五回途中でメジャーワーストの７失点ＫＯとなった。

先頭を四球で歩かせると、続くロモに右前打を浴びた。無死一、二塁のピンチを招き、アントナッチに右前打を浴びて試合を振り出しに戻されてしまった。

ここでピッチコムに異常が発生。微妙な間が開いた中で、バルガスには右越えの適時二塁打を浴びて試合をひっくり返された。なおも無死二、三塁のピンチとなり、ベニンテンディは空振り三振に仕留めた佐々木。ブルペンでトライネンが準備を始めた中、Ｃ・モンゴメリーには四球を与えて満塁とピンチを拡大。ここでＢ・モンゴメリーにも制球が定まらずカウント３ボールに。スタンドが総立ちとなり、ストレートの押し出し四球を与えてしまった。ここで降板となった。

さらに２番手のトライネンがマイドロスにタイムリーを浴びてさらに２失点が加わった佐々木。ビッグイニングで敵地は興奮のるつぼと化し、右腕はベンチで呆然の表情を浮かべた。さらにピーターズにも適時二塁打を浴びて一挙７失点のドジャース。佐々木の７失点はメジャーリーグ移籍後ワーストとなり、防御率は４・７６へ大幅に悪化してしまった。

序盤は一発こそ浴びた安定した投球を見せていた。初回、アントナッチ、バルガスを打ち取って簡単に２死を奪った佐々木。だがベニンテンディにカウント３−１からのフォーシームを捉えられ、右翼席へ運ばれてしまった。マウンドで思わず表情をゆがめた佐々木。それでも後続をしっかりと打ち取り最少失点で切り抜けた。

直後に打線が逆転に成功。二回は１死からマイドロスに安打を許したが、ゴンザレスの打球をコールが鮮やかにスライディングキャッチ。そしてピーターズを三振に仕留めてスコアボードにゼロを刻んだ。

三回はテンポよくストライクゾーンに投げ込み、簡単に２アウトを奪った。バルガスには左前打を浴びたが、続くベニンテンディを１６０キロ超のフォーシームで二ゴロにねじ伏せた。四回も２死からマイドロスに内野安打を許し、バッテリーエラーで得点圏に走者を進めたが、ゴンザレスをきっちりと三振に仕留めていた。

佐々木は前回登板のエンゼルス戦で７回２安打無失点の快投を見せた。キャリア初の２桁１０奪三振をマークし、メジャー移籍後の直球の最速記録も更新。直近７試合で３勝１敗、防御率３・１２と安定した成績を残しており、１イニングに許した走者を示す指標・ＷＨＩＰでも１点台を切っている。