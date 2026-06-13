ファミマ×Afternoon Teaコラボ商品を実食　編集部3名が揃って「美味しい！」と声をあげた紅茶スイーツとは？

現在若者を中心に拡大している「第三次紅茶ブーム」。専門店の増加や多様な商品の展開が見られる中、コンビニチェーン『ファミリーマート』では、紅茶ブランド『Afternoon Tea』監修の“アフタヌーンティー“フェアが開催されます。2026年6月16日から発売する商品のうち16品を「おとなの週末Web編集部」のスタッフ3名で実食し、正直レポートします！

紅茶づくしのアフタヌーンティーフェア 16商品を食べ比べ

1970年代に紅茶の輸入自由化によって訪れた「第一次紅茶ブーム」、午後の紅茶ペットボトル飲料が普及した1980年代の「第二次紅茶ブーム」と紅茶はこれまで進化と共に人気を集めてきました。そして2019年頃からの“タピオカミルクティーブーム”をきっかけに、専門店の増加や紅茶系飲料の新商品発売が相次ぎ、その人気は現在も途絶えず「第三次紅茶ブーム」真っ只中。特に若者を中心に人気が広まり、ヌン活（アフタヌーンティー）を楽しむ人も増えています。

2019年から「Afternoon Tea」との多彩なコラボ商品を展開している『ファミリーマート』。その中でも、「アールグレイティー」や「ロイヤルミルクティー」などのペットボトル飲料はシリーズ累計4億本を記録した大人気商品とのこと。今回のコラボフェアでは、初のアルコールも登場し、新商品や販売中の商品合わせて全28もの商品が揃います。

2026年6月16日に発売のコラボ商品を食べ比べ

今回は「おとなの週末Web編集部」のスタッフ3名が6月16日に発売する商品を実食しました。

全員が食べた瞬間「美味しい！」と称賛したのは、「アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ」。アールグレイの香りが爽やかで、バターのコクとマッチ。甘すぎず茶葉感もしっかり感じられました。

コーンフレークが練り込まれた「紅茶とオレンジのザクザククッキー」は、ザクザクの食感が楽しくて食べ応え抜群でした。セイロン紅茶の香りもしっかりしつつ、オレンジ果肉が爽やかで食べやすかったです。一方で、「しっとりクッキーロイヤルミルクティー味」はかなりしっとりめ。チョコの風味が少し感じられる甘めのクッキーでした。

「アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン」は、口へ運ぶときの香りはしっかり感じられたものの、食べてみると紅茶感が少なめ。ずっしり感はなく、ふわっと軽めのバウムクーヘンです。

フィナンシェやドーナツなどの焼き菓子は豊富なラインナップ

最近見かけることが増えた「琥珀糖」は全員が未経験。今回のフェアには「紅茶とピーチの琥珀糖」があったので、恐る恐る食べてみると、砂糖とはいえ案外食べやすい。紅茶もピーチも香りをしっかり感じられました。高級感のある透明な箱にたっぷり入っており、値段は高め。普段のおやつよりも、お世話になっている人へのプチギフトなどに良さそうです。

「紅茶とピーチの琥珀糖」中はプルプルのゼリー

新商品唯一のアイス「オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス」は、ミルクティーをそのまま飲んでいるかのような濃い味わい。中にはオレンジジュレが入っており、アールグレイの風味と相性抜群でした。オレンジピールの食感が良いアクセントになっていて、最後まで飽きずに美味しく頂けました。

ドリンクからは、「アップル香るティーソーダ」と「シャルドネサワー」が新登場。ティーソーダは甘すぎず爽やか。思ったよりもさっぱりしていて、これからの暑い時期にぜひ飲みたいドリンクです。コラボ商品初のお酒「シャルドネサワー」は、まるでぶどうジュース。紅茶の風味があまり感じられませんでしたが、アルコール感が少なめでかなり飲みやすいサワーでした。

フルーティーな「シャルドネティーサワー」は紅茶スイーツとも合う

スタッフ3名それぞれのイチ押しは、「アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ」「紅茶とピーチの琥珀糖」「オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス」。メロンパンやシュークリームは中に入っていた紅茶のクリームにかなり甘さがあり、少し重め。茶葉感がしっかりあるものや、果物が入っていてさっぱりしているものが食べやすい印象でした。

2層のクリームがはいった「アールグレイメロンパン」 ずっしり重め

紅茶が華やかに香る「アフタヌーンティー」フェア 6月16日発売商品一覧

■窯出しとろけるミルクティープリン 税込238円

■アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム）税込248円

■アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド 税込298円

■アールグレイ香る紅茶カヌレ 税込275円

■アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ 税込198円

■アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン 税込195円

■アールグレイ香る紅茶のドーナツ 税込155円

■紅茶とりんごのパウンドケーキ 税込190円

■紅茶とオレンジのザクザククッキー 税込198円

■アールグレイメロンパン 税込170円

※沖縄県を除く全国で販売

■アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）税込185円

※沖縄県を除く全国で販売

■華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル 税込268円

■しっとりクッキーロイヤルミルクティー味 税込198円

■紅茶とピーチの琥珀糖 税込450円

■オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス 税込225円

■アップル香るティーソーダ 税込140円

■シャルドネティーサワー 税込177円

※アルコール度数3％

※全国の酒類取り扱い店で販売

発売日：2026年6月16日

販売店舗：全国のファミリーマート約1万6400店

紅茶が華やかに香る「アフタヌーンティー」フェア 全28商品を展開！

【画像】ファミマ×Afternoon Tea コラボフェア 新商品を実食レポ（5枚）