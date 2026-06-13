MOTTERUは12日、スマホリングやメタルリングステッカーなどの、スマホアクセサリー5製品を発表した。6月上旬から順次発売される。

両面マグネットでスタンドにもなるスマホリング（MOT-SRING12）

「MOT-SRING12」は、両面にマグネットを採用したスタンド機能付きのスマホリング。冷蔵庫やスチールラックといった金属面にマグネットで固定し角度を調整できるほか、大型のリングを採用することで、接地面が広くスタンドとして利用しても倒れにくい設計となっている。

また、リングに指を通すことで、手に持つ際の落下防止としても利用できる。

リング可動部は、長期間利用しても緩みにくい耐久性を重視した設計となっている。メタルリングステッカーが付属するため、MagSafe非対応のスマートフォンでも利用できる。

本体の大きさは折りたたみ時で約58×8×69mm、重さは約66g。カラーバリエーションは、シルバーとガンメタル。

価格は4000円で、数量限定の2480円で販売される。数量限定価格で販売される販路は、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon。Amazonの場合は、ポイント還元となる。

上品なカラーと質感のスマホリング（MOT-SRING09）

「MOT-SRING09」は、メタルテイストの高級感あるカラーリングと質感を採用し、ファッションアイテムとしても楽しめるスマホリング。リング部分が360度回転するため、持ちやすい位置にリングを動かして利用できる。

また、リングを開くことで縦置き横置き両対応のスマホスタンドとなり、両面にマグネットを採用しているため磁石が付く場所に固定できる。

MagSafe非対応のスマートフォン向けに、メタルリングステッカーが付属する。

本体の大きさは折りたたみ時で約60×6×60mm、重さは約45g。

価格は3640円で、店頭先行販売となる。

位置決めツールが付属するメタルリングステッカー（MOT-MRING01）

「MOT-MRING01」は、MagSafe非対応のスマートフォンやケースに貼り付けるメタルリングステッカー。厚さは約1.5mmで、デザインを損なわずにMagSafeアクセサリーを利用できる。

また、専用の位置決めツールが付属するため、ガイドに沿って簡単に取り付けることができる。さらに、傷や粘着跡を軽減する透明保護フィルムも付属する。

本体の大きさは直径が約56.5mmで厚さが約1.5mm、重さは1枚あたり3g。4枚入りとなっている。

価格は1100円で、数量限定の790円で販売される。数量限定価格で販売される販路は、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon。Amazonの場合は、ポイント還元となる。

下地用透明保護フィルム（MOT-MRINGSEAL01）

「MOT-MRINGSEAL01」は、メタルリングステッカーやスマホリングからスマートフォンやケースの表面を守る下地用透明保護フィルム。あらかじめ貼り付けておくことで、装着時に発生する傷や糊残りを防げる。

本体の大きさは直径約58mm、重さは1枚あたり約0.5g。20枚入りとなっている。

価格は1100円で、数量限定の790円で販売される。数量限定価格で販売される販路は、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon。Amazonの場合は、ポイント還元となる。

ストラップ型のUSB Type-Cケーブル（MOT-STRCC20）

「MOT-STRCC20」は、ストラップとして持ち運び可能なUSB Type-Cケーブル。日常的に持ち運ぶアイテムに取り付けることで、ケーブル忘れを防げる。

ストラップの状態では、端子部分が隠れる構造となっており、ホコリの侵入や傷から守られている。

ケーブルの長さは20cm。最大60Wの充電速度と、最大480Mbpsのデータ転送に対応している。端子は、USB Type-C to C。

本体の大きさはケーブルのみで約10.7×5.7×25.8mm、重さは約10g。2年間の保証が付属する。

価格は2200円で、数量限定の1380円で販売される。数量限定価格で販売される販路は、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon。Amazonの場合は、ポイント還元となる。