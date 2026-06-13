お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、日向坂46の番組のダメ出し企画での珍事件を暴露し、スタジオを爆笑させた。

【映像】「友達よりもAI」現役JKのセーラー服姿

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。

6月12日の放送では、岸谷蘭丸が登壇。AI時代を生き抜くための術を4万年前の歴史をヒントに授業した。授業には、担任の若林正恭（オードリー）、レギュラー生徒の澤部佑（ハライチ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、そのほか生徒として、トンツカタン森本、福留光帆、松尾そのまが参加した。

授業の中で、現代の若者たちが友達よりもAIに相談しているというリアルな日常が明かされると、若林は自身が体験したタイムリーなエピソードを切り出した。

若林は「日向坂46の番組で俺にダメ出しみたいな企画で、なんかやけに俺に詳しいなと思って。俺の前の仕事とか、今までやってきた仕事とか」と当時の違和感を回顧。あまりの詳しさに不審に思った若林が、収録中に「AIに聞いたんじゃないだろうな？」と問いかけたところ、「誰も笑わなかった」という。

このアイドルの「AIカンニング」とも言える生々しい舞台裏の告白に、スタジオは爆笑の渦に包まれ、森本が「図星！」と声を上げた。