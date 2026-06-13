MLBで広がりつつある新しい手術器具「NanoNeedle（ナノニードル）スコープ2.0」が、トップアスリートの復帰期間短縮に大きな効果を発揮しているとして注目を集めている。ドジャースのニール・エラトラッシュ医師をはじめとする複数の専門医が、この技術がスポーツ医学の常識を変える可能性があると語っているとAP通信が12日（日本時間13日）に報じた。

「ナノニードル」は従来の関節鏡を大幅に小型化した医療機器で、直径はわずか1.9ミリ。一般的な関節鏡の約半分のサイズで、痛みや炎症、組織損傷を抑えながら処置できるのが特徴だ。使用する生理食塩水の量も少なく、診断能力の向上にもつながるという。

その効果を示す代表例がタイガースのタリク・スクバル投手だ。5月に左肘の遊離体除去手術を受けた際、この器具が使用された。当初は2〜3カ月の離脱が見込まれていたが、わずか約5週間半で復帰する見込みとなった。

同じくドジャースのブレーク・スネル投手も同様の技術を用いた肘手術を受けており、エラトラッシュ医師は「従来の半分程度の離脱期間になる可能性がある」と話している。また、NHL最優秀選手のコナー・ヘレバイクは右膝手術後、予定より早い3週間で復帰。NFLでも複数の選手が利用している。特に肘や足首では有効性が高く、小さな関節でも、安全かつ精密な治療が可能になった。

「ナノニードル」は2019年に初代モデルが登場し、現在は第3世代。今秋にはさらに性能を高めた第4世代の投入も予定されている。まだ研究データは限られるものの、専門家たちは「身体への負担が少なく、回復が早く、将来的には整形外科治療の新たな標準になる可能性がある」と期待を寄せている。特に故障リスクと隣り合わせのプロスポーツ界では、その価値が急速に高まっている。