タレントの福留光帆が、人気芸人との飲み会の裏話を次々と暴露し、スタジオを驚かせた。

【映像】福留光帆、人気芸人とサシ飲み（実際の写真）

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。

6月12日の放送では、岸谷蘭丸が登壇。AI時代を生き抜くための術を4万年前の歴史をヒントに授業した。授業には、担任の若林正恭（オードリー）、レギュラー生徒の澤部佑（ハライチ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、そのほか生徒として、トンツカタン森本、福留光帆、松尾そのまが参加した。

授業のオープニングでは、AI時代を生き抜くための対処法として岸谷が提案した「会食」についてのトークが展開された。「会食に行きたい？」と話を振られた福留は、「結構私、芸人さんとご飯行かせてもらったりしてます」と切り出し、自身の意外な交友関係を明かし始めた。

福留は具体的な芸人の名前を次々と挙げ、「お見送り芸人しんいちさんとRG（レイザーラモン）さんとゴシップ大会したりとか」とぶっちゃけトークを展開。さらに「くっきー！（野性爆弾）さんとRGさんと街裏ぴんくさんと、お相撲さん作るのかってくらいご飯いっぱい食べたりとか」と、濃厚なメンバーとの豪快すぎる食事会の様子を振り返った。

スタジオからは驚きの声が上がったが、福留の暴露は止まらない。「あと、クロちゃんとサシでご飯もよく行かせてもらってますし、森本さんとも行ったことあります。ご飯行くの大好きです。芸人さんとご飯食べると面白いんで」と語った。さらに、福留は「あと奢ってくれるし」と本音を付け加え、スタジオの笑いを誘っていた。