ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１２日（日本時間１３日）、１次リーグが行われ、Ｂ組の開催国カナダ（世界ランキング３０位）はボスニア・ヘルツェゴビナ（同６４位）と引き分けた。

（世界ランキングは６月１１日時点）

カナダ１―１ボスニア・ヘルツェゴビナ

開催国カナダが３度目出場のＷ杯で初の勝ち点を獲得した。序盤から主導権を握り、１点を追う７８分に途中出場のラリンがゴールを決めた。ボスニア・ヘルツェゴビナは２１分にＣＫからルキッチのゴールで先制し、その後もカウンターを狙ったが追加点を奪えなかった。

「特別な瞬間だった」

カナダ初のサッカー専用競技場で、同国代表のホームスタジアムである会場のスタンドがチームカラーの赤に染まった。大勢のサポーターに後押しされ、ついにＷ杯で初の勝ち点をつかみとった。

試合開始からカナダが猛然と攻め立てた。複数の選手が連動してプレスをかけ、ボールを奪うと速攻に転じた。２１分に相手ＣＫから失点して追う展開となり、後半さらにギアを上げたチームの攻撃が実ったのは、７８分だった。コネが中央に切り込むと、最後は途中出場のラリンが反転しながらボールを受けて蹴り込み、「特別な瞬間だった。ゴールを奪えると思っていた」と喜んだ。

カナダの国民的スポーツといえばアイスホッケーなどだが、近年はサッカーも急成長を続けている。エースのＪ・デービッド（ユベントス）やデービス（バイエルン・ミュンヘン）らは欧州の強豪クラブに所属。指揮するマーシュ監督も複数の欧州クラブで采配を磨き、速さと強度を備えたチームを作り上げた。

過去に２度出場したＷ杯は、１９８６年、２０２２年大会ともに３戦全敗で１次リーグ敗退。ついに歴史を変え、指揮官は「チームを押し上げ、相手にとって厳しい環境を作る素晴らしい観衆が必要」と大声援に感謝した。シュート１３本で１得点の決定力不足は課題だが、個々の力は高く、チームの結束は固い。悲願のＷ杯初勝利も遠くなさそうだ。（平島さおり）