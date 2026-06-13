13日から2週間、オランダとベルギーの2か国を公式訪問する天皇皇后両陛下は、先ほど皇居を出発されました。

天皇皇后両陛下は午前10時20分頃、オランダ・ベルギーを国賓として公式訪問するため、皇居・正門を出発されました。

両陛下は、このあと羽田空港から政府専用機で出発しオランダに向かわれます。

オランダでは17日、首都アムステルダムで国賓として国王夫妻と歓迎式典に臨むほか、戦没者記念碑で供花し第二次世界大戦の犠牲者を慰霊されます。夜は国王夫妻主催の晩さん会に出席し、陛下はお言葉を述べられる予定です。

また、水問題の研究をライフワークとしている陛下は、水管理などについて研究する施設「デルタレス」を視察するほか、政治の中心地ハーグを訪れ、マウリッツハウス美術館でフェルメールの絵画「真珠の耳飾りの少女」を鑑賞しオランダ首相主催の昼食会に出席される予定です。

20日からはベルギーに移動し、国賓として歓迎式典や国王夫妻主催の晩さん会に臨むほかナミュールやルーヴェンなどを訪れ、26日に帰国される予定です。

天皇皇后両陛下の国際親善訪問は即位後4回目で、おそろいで2か国を訪問されるのは2002年以来24年ぶりとなります。