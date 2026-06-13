◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（ＩＬ）入りしているホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ドジャース戦でベンチに入った。大谷翔平投手も前日１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦での左膝の炎症のため先発を回避した。

注目の２人がそろって欠場。ＮＨＫの中継では、グランドを挟んで２人がベンチ同士でジェスチャー合戦を繰り広げる様子が放送された。

村上の帽子からはみ出た頭髪や「太ったんじゃないか？」といじるようなジェスチャーをした大谷に、村上は両手を広げ「なんのことですか？」のポーズ。また「あいさつにこなかったじゃないか」とおじぎポーズで指摘した大谷に対し、村上は腕時計をする左手首を数度指さし「あいさつする時間がなかったじゃないですか」と反論？していた。

ホ軍は初回にベニンテンディが先発・佐々木朗希から右越えに先制の７号本塁打。ベンチの村上は打った瞬間に絶叫して喜ぶと、ダイヤモンドをまわるベニンテンディへ、右手を挙げて手をヒラヒラさせるセレブレーションを送った。

試合前に取材に応じた村上は、大谷らとの交流については「一緒にＷＢＣでプレーしましたし、仲良くというか、かわいがってもらってます」。この日は佐々木朗希が先発予定で、山本由伸も今シリーズで投げる見込み。「プレーしたかったのが本音」と語った村上は「攻略法をチームメートに伝授したか？」と質問されると「内緒です」とけむにまいて笑いを誘った。