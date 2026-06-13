◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１２日（日本時間１３日）、敵地・Ｗソックス戦に中６日で先発。前日に左膝の炎症で途中交代した大谷翔平投手（３１）が完全休養となる中、１点リードの５回にア・リーグ中地区首位を走る相手打線につかまり、４回１／３を７安打３四球、日米通じて自己最悪の７失点で降板した。９１球を投げ、防御率４・７６となった。

この日は昨季までＤｅＮＡに所属していたＡ・ケイ投手（３１）との投げ合いとなった。０―０の初回。朗希は２死から３番ベニンテンディに右越え先制ソロを浴び、連続無失点が１０回１／３でストップした。しかし、続く４番のＣ・モンゴメリーは１００・７マイル（約１６２・１キロ）直球で三飛。メジャー移籍後、先発した試合での最速をまた更新した。

２回以降も毎回ヒットを許しながら、要所を締めるピッチングだった。しかし、５回は先頭の８番ピーターズにこの日初めての四球を与えると、９番ロモ、１番アントナッチに連続ヒットを許して同点。なおも無死一、三塁から元ドジャースの２番バルガスに右中間フェンス直撃の適時二塁打を浴びて逆転された。３番ベニンテンディは空振り三振に仕留めたが、その後連続四球で押し出しとなったところでマウンドを降りた。代わったトライネンが朗希のためた走者を全てかえし、７失点が記録された。

朗希は前回５日（同６日）の本拠地・エンゼルス戦では７回２安打無失点の好投。最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測し、メジャー移籍後最多の１０奪三振とロッテ時代のような圧倒的な投球が戻ってきた。ロバーツ監督も「ここ最近の安定感という点では、メジャーでも『トップクラスの先発投手』と言ってもいい」と評価している。正捕手スミスが負傷者リスト（ＩＬ）入りしたことなどもあり、この日の朗希はロビンソンとの“急造バッテリー”で臨んでいた。