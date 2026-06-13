６月12日「恋人の日」に平祐奈が理想の恋人像をイラストで披露
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ３』を６月14日（日）夜９時より放送開始する。そこで、６月12日の「恋人の日」にちなみ、スタジオMCを務める藤森慎吾には妻の似顔絵を、平祐奈には理想の恋人像を描いてもらい、ABEMA公式Xにて公開した。
『ガールオアレディ』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。
なお、新シーズンの放送開始を記念し、６月15日（月）〜8月31日（月）までの期間限定でダイニングバー「NEO‐SNAPPER CARNAVAL」とのコラボレーション企画を実施。期間中は、「Bitter or Sweet ショコラセレクション」や「Sweet or Dry スパークリングセレクション」など番組の世界観を表現したオリジナルコラボレーションメニューを展開。さらに、コラボメニューをご注文した方には、番組オリジナルステッカーをプレゼント予定。
（C）AbemaTV, Inc.
『ガールオアレディ』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。
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